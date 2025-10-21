อนุทิน ลอยกระทงจิ๋ว รำพึง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Maha Loi Krathong World Event ในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ที่ จ.สุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา และงาน Vijit Chao Phraya 2025 ในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ที่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เข้าร่วม โดยนายอนุทิน ได้ร่วมลอยกระทงจิ๋ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ พร้อมกล่าวว่า “เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง” และได้พูดคุยหยอกล้อกับบรรดารัฐมนตรี ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)