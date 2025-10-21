การเมือง

‘สีหศักดิ์​’ เชื่อ​ กลไกเจรจา​ JBC​- GBC​ ยังได้ผล​ มอง​ ไทย​-​กัมพูชา​ ตกลงกันได้

‘สีหศักดิ์​’ เชื่อ​ กลไกเจรจา​ JBC​- GBC​ ยังได้ผล​ มอง​ ไทย​-​กัมพูชา​ ตกลงกันได้

เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ณัฐพล​ นาค​พาณิชย์​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงกลาโหม​ ระบุว่าหากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม​ (เจบีซี) ไม่ได้ผลก็จะไม่มีการประชุมอีกแล้ว​ ว่า​ ตนเชื่อว่าได้ผล

เมื่อถามว่าหากทั้ง 2 เวทีการเจรจาไม่ได้ผลจะไม่หยุดแค่นี้ใช่หรือไม่​ นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ การประชุมจีบีซี เกี่ยวกับเรื่องที่จะลงนาม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นถ้อยแถลงตามที่คุยกัน เชื่อว่าจะสามารถทำแผนงานในรายละเอียดต่างๆได้​

เมื่อถามว่า​หากผลไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทางกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการเช่นไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันได้และสามารถตกลงกันได้​ อย่างไรก็ตามต้องพูดคุยกับคณะผู้แทนที่กำลังประชุมกันอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้