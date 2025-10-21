อนุทิน ถกทูตสหรัฐฯ ย้ำ 4 จุดยืนชายแดน ดันปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระแห่งชาติ

อนุทิน ถกทูตสหรัฐ ย้ำ 4 จุดยืนชายแดน ดันปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย แจ้งให้ ครม.รับทราบถึงการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบรรจุเรื่องนี้และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นวาระแห่งชาติ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. นายกฯได้หารือเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่เข้าพบในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่สหรัฐอเมริกา จะเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเจรจาคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ซึ่งนายกฯมีท่าทีชัดเจนว่า ประเทศไทยยึดถือ 4 ข้อ ที่เสนอกัมพูชาไปก่อนหน้านี้และยืนยันว่าหากกัมพูชาไม่ดำเนินการอย่างจริงใจ ข้อตกลงที่คาดหวังจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นในการประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซีย
นายสิริพงศ์กล่าวว่า นอกจากนั้นยังหาถึงการขอรับความร่วมมือจากสหรัฐในการส่งข้อมูลเครือข่ายสแกมเมอร์ให้กับไทย เพื่อดำเนินการและขอให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสแกมเมอร์ โดยสหรัฐตอบรับและนัดหมายว่าช่วงต้นเดือน พ.ย.จะมีทีมที่ดูแลเรื่องสแกมเมอร์มาพูดคุยกับนายกฯต่อไป