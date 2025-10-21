ภราดร ชี้งบกลางสธ. 8 พันล้าน ยังไม่เข้าครม. ปมเงินบัตรทองน้อย รพ.ขาดทุนยับ ต้องดูที่สปสช.

‘ภราดร’ เผยงบกลาง สธ. 8 พันล้าน ยังไม่เข้า ครม. พร้อมตอบปมเงินบัตรทองน้อย รพ.ขาดทุนยับ เชื่อหากนายกฯทราบต้องเร่งพิจารณาแน่นอน ยันไม่กระทบนโยบายฟอกไตฟรี
เมื่อเวลา 12.48 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เตรียมของบกลาง 8,000 ล้านบาทว่า วันนี้ยังไม่มีการยื่นเรื่องของบกลางเข้ามา แม้ว่าจะมีข่าวว่าจะมีการของบมาก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มี
เมื่อถามว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพูดคุยแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหางบบัตรทองไม่เพียงพอ ทําให้โรงพยาบาลมีปัญหาขาดทุนจํานวนมาก นายภราดรกล่าวว่า คิดว่าเรื่องนี้ต้องไปดูในรายละเอียดที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอมาว่ามีส่วนไหนบ้าง และคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ควรที่จะต้องส่งเรื่องเข้ามา และเชื่อว่าถ้านายกฯรับทราบก็จะมีการดึงเรื่องเข้ามาพิจารณา และให้เป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า กรณีที่งบกลางยังไม่เข้ามาจะกระทบนโยบายฟอกไตฟรีที่นายกฯประกาศไว้หรือไม่ เพราะต้องใช้งบในส่วนนี้ด้วย นายภราดรกล่าวว่า กรณีงบกลาง 8,000 ล้านบาท สําหรับเติมงบประมาณปีที่แล้วที่ขาดอยู่ ส่วนงบประมาณในปีนี้ลงไปตามปกติ ฉะนั้น จะไม่กระทบกับนโยบายฟอกไตฟรี