แฉนักการเมืองดัง ขู่ให้ถอนแจ้งความ ปมรองเท้าตบหน้า ปลัดอบต. คุมเลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบเพื่อให้กำลังใจ น.ส.โยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต.โคกกะเทียม กรณีถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2568
ทั้งนี้เหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.โยษิตาเกิดขึ้นเมื่อวันที่19 ต.ค.ที่หน่วยเลือกตั้งศาลา “S M I” หมู่ 2 ตำบลโคก กระเทียม ขณะกำลังมีการเลือกตั้งนายกอบต.โคกกระเทียม แทนนายไพโรจน์ นุชประไพ อดีตนายก อบต. ที่ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดย น.ส.โยษิตา ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งนายก อบต. กำลังพูดคุยสอบถามสาเหตุกับชายอายุ 21 ปีที่พกโทรศัพท์มือถือเข้าไปถ่ายบัตรลงคะแนน แต่จู่ ๆ ก็ถูก นางจำเนียร อายุ 53 ปี เดินเข้ามาหาและถอดรองเท้าแตะตบเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายอย่างแรงโดยอ้างว่า”หมั่นไส้” ซึ่งต่อมาน.ส.โยษิตา ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางจำเนียร
โดยหลังแจ้งความมีรายงานว่า มีนักการเมืองในพื้นที่โทรศัพท์มาขอให้ถอนแจ้งความ แต่น.ส.โยษิตา ยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายและได้ร้องขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย