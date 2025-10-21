การเมือง

กมธ.อากาศสะอาด หวัง ส.ว.บรรจุร่าง เร่งพิจารณากม. ให้ทันใช้เดือนธ.ค. ช่วง PM 2.5 หนัก

“ปธ.กมธ.อากาศสะอาด” ขอสว.บรรจุร่างกฎหมาย พร้อมเร่งพิจารณาอย่างรวดเร็วให้ทันใช้ เดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้ปชช.มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .. นำกมธ.ฯแถลงภายหลังที่ประชุมสภาฯผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีอีกครั้ง ที่ทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่จะมาต่อสู้กับ PM 2.5 ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา คาดว่าจะสามารถบรรจุระเบียบวาระพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อตั้งกมธ.ฯได้ ช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาฯในวันที่ 31 ตุลาคม และเร่งพิจารณาในช่วงปิดสมัยการประชุม ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีความมุ่งหวังว่า วุฒิสภาจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ส.ส. รับหลักการ

นายจักรพล กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณกมธ.ฯทุกคนที่ร่วมทำงานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สภาฯชุดที่ 25 กระทั่ง สภาฯชุดที่ 26 ในปัจจุบัน โดยประชุมในห้องใหญ่ 11 ครั้ง และในห้องอนุกมธ.ฯกว่า 400 ครั้ง ดังนั้นหากกฎหมายนี้ผ่านวุฒิสภาได้ และทันใช้ในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 หนักพอดี

“ขอฝากไปยังวุฒิสภาว่าร่างกฎหมายที่ ส.ส. พิจารณามาครบถ้วนทุกหลักเหตุผล ทุกที่มาของมลพิษ จึงหวังว่า ส.ว.จะเห็นด้วยหลักการนี้ เพื่อให้มีกฎหมายที่ต่อสู้ ตรงประเด็นตรงกรอบ มีการจัดการอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ของประชาชนชาวไทย และมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ” นายจักรพล กล่าว