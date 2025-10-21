กมธ.อากาศสะอาด หวัง ส.ว.บรรจุร่าง เร่งพิจารณากม. ให้ทันใช้เดือนธ.ค. ช่วง PM 2.5 หนัก

“ปธ.กมธ.อากาศสะอาด” ขอสว.บรรจุร่างกฎหมาย พร้อมเร่งพิจารณาอย่างรวดเร็วให้ทันใช้ เดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้ปชช.มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .. นำกมธ.ฯแถลงภายหลังที่ประชุมสภาฯผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีอีกครั้ง ที่ทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่จะมาต่อสู้กับ PM 2.5 ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา คาดว่าจะสามารถบรรจุระเบียบวาระพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อตั้งกมธ.ฯได้ ช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาฯในวันที่ 31 ตุลาคม และเร่งพิจารณาในช่วงปิดสมัยการประชุม ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีความมุ่งหวังว่า วุฒิสภาจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ส.ส. รับหลักการ
นายจักรพล กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณกมธ.ฯทุกคนที่ร่วมทำงานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สภาฯชุดที่ 25 กระทั่ง สภาฯชุดที่ 26 ในปัจจุบัน โดยประชุมในห้องใหญ่ 11 ครั้ง และในห้องอนุกมธ.ฯกว่า 400 ครั้ง ดังนั้นหากกฎหมายนี้ผ่านวุฒิสภาได้ และทันใช้ในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 หนักพอดี
“ขอฝากไปยังวุฒิสภาว่าร่างกฎหมายที่ ส.ส. พิจารณามาครบถ้วนทุกหลักเหตุผล ทุกที่มาของมลพิษ จึงหวังว่า ส.ว.จะเห็นด้วยหลักการนี้ เพื่อให้มีกฎหมายที่ต่อสู้ ตรงประเด็นตรงกรอบ มีการจัดการอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ของประชาชนชาวไทย และมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ” นายจักรพล กล่าว