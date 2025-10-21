ครม.เร่งรัดเบิกจ่ายงบ’69 ไตรมาสแรกให้ได้ 33% พร้อมไฟเขียวใช้งบกลางเยียวยาท่วมกว่า 6.1 พันล. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงทดแทนการว่างงานกรณีเหตุสู้รบชายแดน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครม.เห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 โดยอนุมัติงบกลาง กว่า 6,169 ล้านบาท ให้กับผู้ประสบภัยกว่า 6 แสนครัวเรือน ครัวเรือนละ 9,000 บาท
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โดยปีนี้จะมีงบประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท บวกเงินกันไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปี ซึ่งจะเร่งรัดปีนี้ 4.1 ล้านล้านบาท โดยจะเร่งเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ให้ได้ 33เปอร์เซ็นต์
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ขณะที่เดียวกัน ครม.ยังเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชย์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการสู้รบบริเวณชายแดน ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ
โดยสาระสำคัญ เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวในอดีตเมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้รับการชดเชยไม่กี่ประเภท จึงให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการชดเชยด้วย