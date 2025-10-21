นายกฯ สั่ง วรวัค แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังถูกโยงสแกมเมอร์ ลั่น ใครมีเอี่ยวไม่เว้น

“นายกฯ” ย้ำจุดยืน 4 ข้อ ก่อนลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่มาเลย์ปลายสัปดาห์นี้ พร้อมรับทราบผลประชุม GBC ย้ำ บอร์ดปราบสแกมเมอร์ไม่มีชื่อ วรภัค ขอสื่อรายงานตามจริง
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ประกาศว่า รัฐบาลกัมพูชา พร้อมจะร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับประเทศไทย ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ภายในปลายสัปดาห์นี้ ตามที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอมา ทางการไทยย้ำจุดยืนอย่างไรบ้าง ว่า ในส่วนของไทย เรายังคงมีประเด็นที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ที่จะต้องบรรลุข้อตกลง 4 ข้อด้วยกัน
นายกฯ ยังระบุอีกว่า ได้รับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ซึ่งแนวโน้มยังคืบหน้าไปได้เรื่อยๆ
นายกฯ เปิดเผยด้วยว่า ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ได้ประชุมไปเมื่อวาน (20 ต.ค.) รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ถือว่าสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ
ส่วนตอนนี้ที่หลายประเทศ ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บริษัท Princes Group นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในไทยก็มีการตรวจสอบและมีเบาะแส ซึ่งวันนี้ทูตสหรัฐ ก็ได้เดินทางมาพบกับตน หารือถึงความร่วมมือในการไล่ตรวจจับสแกมเมอร์ หากตนเดินทางกลับจากภารกิจการประชุมเอเปก จะมีสเปเชียลลิสต์มาแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปัญหานี้ด้วย
ส่วนมีการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดปราบสแกมเมอร์ ต่อจากเมื่อวานหรือไม่ นายกฯ เปิดเผยว่า บอร์ดส่วนบอร์ด และ การประชุม ครม. ไม่เกี่ยวข้องกัน เรื่องนี้คนที่ทำหน้าที่คือคณะกรรมการ
ส่วนกรณีของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หลังมีชื่อถูกเชื่อมโยงว่า เป็น 1 ใน 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ในกัมพูชา ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนให้ท่านชี้แจงมาหลังปรากฏข่าวนี้ แม้ว่า นายวรภัค จะชี้แจงในโซเชียลกับสื่อมวลชน แต่ก็ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรกับตน
เมื่อถามว่า การที่ครม.หลายคนถูกเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ จะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า หากคนไหนทำผิดก็ดำเนินการตามนั้น
ส่วนที่มีรายงานงานว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แต่งตั้ง นายวรภัค เป็นประธานปราบสแกมเมอร์นั้น นายกฯ ย้ำว่า ไม่มีชื่อ ยังไม่มี เวลาบอกว่าไม่มีก็ช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วย ไม่เคยมี และไม่เคยคิดว่าจะมี ผมเป็นประธาน และคณะทำงานในแต่ละส่วน อย่างด้านการเงินก็เป็นนายเอกนิติ ส่วนด้านการสืบสวนสอบสวนก็เป็นรมว.ยุติธรรม