บิ๊กกุ้ง ให้กำลังใจ มทภ.2 ชี้ปัญหาอยู่ที่พูดไม่เก่ง ยันไม่เห็นประโยชน์ถก RBC
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. และอดีต แม่ทัพภาคที่ 2 ยังยืนยันว่าไม่เล่นการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต เพราะ เป็นทหารราชองครักษ์พิเศษ ซึ่งมีระบุเอาไว้ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ขอรับใช้ไปตลอดชีวิต ยืนยันว่าไม่ใช่การตัดสินใจยาก แต่ยอมรับว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องนักการเมืองในการทําเรื่องที่ดี แต่ตามปกติคนเราก็มีมุมมอง ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสําคัญต้องทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ซึ่งนักการเมืองหลายคนมีนโยบายที่ดี ส่วนคนที่ถูกฟ้องร้องก็ต้องไปแก้ไขตัวเอง
“ไม่ใช่ผมไม่คบนักการเมืองและส่วนตัวก็รู้จักนักการเมืองหลายคน แม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ก็รู้จักและสนับสนุน การทํางานเพื่อประเทศชาติ แต่ยืนยันขอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผบ.ทบ.พร้อมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนเรื่องงานด้านความมั่นคง” พล.ท.บุญสิน กล่าว
พล.ท.บุญสิน ยังระบุอีกว่า ในช่วงหน้าหนาวนี้ ยืนยันจะมีโครงการวิ่งเทรลขึ้นภูมะเขือ ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท.กับ สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากองทัพบก ต้องทําอย่างแน่นอนเพราะพูดไปแล้วหลายเวที พื้นที่บนภูมะเขืออากาศดีมาก การเลือกช่วงที่มีหมอกลง และมีร้านกาแฟของทหาร นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าการบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ส่วนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กําลังใจแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบัน
พล.ท.บุญสิน กล่าวถึงกรณี พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนที่มีความคาดหวังในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ว่า ตนได้บอก พล.ท.วีระยุทธ ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ เพราะบางครั้งประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวของแม่ทัพคนก่อนมาระยะหนึ่ง แต่พอมีแม่ทัพคนใหม่ที่พูดไม่เก่ง ซึ่งตัวท่านเองก็รู้ตัวดี แต่ยืนยันได้ว่า พล.ท.วีระยุทธ ทำงานรู้ทั้งหมด อยู่กับตนมาตลอดในช่วงที่สู้รบ ก็ทำงานอยู่แนวหน้าด้วยกัน แต่พวกเราไม่ค่อยจะเห็น พล.ท.วีระยุทธ มีแต่ตนออกสื่อเท่านั้น จึงต้องให้เวลาทำงาน เพราะท่านเพิ่งมาได้ไม่ถึง 1 เดือน บางครั้งคำพูดของ พลโท วีระยุทธ อาจจะอธิบายไปภาพกว้างทำให้ประชาชนไปตีความและคิดไปอีกแบบ ซึ่งปัจจุบันท่านพยายามลงพื้นที่ตลอด และตนได้ให้กำลังใจไป แต่ปัญหาบางอย่างก็ต้องรอฟังนโยบายจากหน่วยเหนือด้วย ไม่ใช่ว่าทำเองคนเดียว เพราะเป็นผลกระทบด้านความมั่นคง สังคม การเมือง เศรษฐกิจ มันไม่ใช่แค่การทหาร
ส่วนที่เมื่อวานนี้ พล.ท.บุญสิน แสดงความเห็นไม่อยากให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC นั้น พล.ท.บุญสิน ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย-กัมพูชา หรือ RBC ที่ผ่านมา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่แม่ทัพยังไม่ไปประชุม เพราะสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ คุยกันไปก็ไม่มีผลอะไร แต่การประชุม JBC เป็นเรื่องของรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศ มีคณะอนุกรรมการปักปันเขตแดน กรมแผนที่ทหาร ซึ่งกระทรวงต่างประเทศคงจะมีแนวทางที่จะไปคุยให้ชัดเจน จึงผลักดันให้มีการประชุม แต่ในส่วน RBC ตนมองว่าหากสถานการณ์ยังตึงอยู่แบบนี้ คุยไปก็ไม่มีผลอะไร ต้องรอนโยบายผู้ใหญ่มือหนึ่งของกัมพูชาก่อน
ส่วน 4 ข้อเสนอของที่ประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็นอะไรคงจะเป็น 4 ข้อ แต่อยากให้ผู้นำกัมพูชามีความจริงใจมากกว่า
เมื่อถามว่า อยากให้กัมพูชาถอนฟ้องเรื่องเคลม 3 ปราสาท 1 พื้นที่ ออกจากศาลโลกหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เป็นแนวทางที่จะคุยอยู่แล้ว เพราะเรื่อง 3 ปราสาท 1 พื้นที่ ที่กัมพูชาอ้างเรื่องพวกนี้ถึงทำให้รบกัน เราอยู่มานานแล้ว วันดีคืนดีก็มาบอกว่าเป็นของกัมพูชา ยกกำลังมาก่อเหตุ เป็นเรื่องราวสตอรี่ ที่เด็กอมมือก็ยังรู้
“คุณต้องการให้เรารบ แล้วก็บอกว่าเรารังแก แล้วก็เอาเรื่อง 3 ปราสาทขึ้นสู่ศาลโลก แต่เรารู้ทันเพราะเราไม่รับศาลโลก กัมพูชาจึงยื่นไม่ได้ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ ต่อไปก็ต้องดูว่าจะเป็นเกมส์อย่างไร หากจะกลับไปดีกันก็ต้องกลับไปอยู่จุดเดิม กำลังเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น อย่างจุดที่ทหารไทยอยู่ก็ต้องอยู่ตรงนั้น ไม่มีการถอยอีกแล้ว ถ้าใครถอยก็ต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนเองแล้วกัน”พล.ท.บุญสิน กล่าว