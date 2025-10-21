ครม. ให้สิทธิ ลูกจ้างเหมาบริการ หน่วยงานรัฐ ลาคลอด พร้อมเข้าระบบประกันสังคม

ครม. ให้สิทธิ ลูกจ้างเหมาบริการหน่วยงานรัฐ ลาคลอด พร้อมเข้าระบบประกันสังคม
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กรณีขยายสิทธิวันลาคลอดให้กับลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น สิทธิในการเข้าประกันสังคม โดยจากนี้หน่วยงานของรัฐจะมีการออกกฎระเบียบให้สามารถตั้งงบประมาณในการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างของรัฐได้ โดยให้มีผลหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และ ครม.รับทราบแล้ว