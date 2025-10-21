อนุสรณ์ โอดประเทศติดล็อก ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ ฝ่ายค้ำกับ ‘อนุทิน’ ต้องไปแก้กันเอง

อนุสรณ์ ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ ฝ่ายค้ำกับ ‘อนุทิน’ ต้องไปแก้ปัญหากันเอง โอดเงื่อนไขประเทศผูกติดล็อกอยู่กับ MOA โดยไม่มีปชช.อยู่ในสมการ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย พูดเรื่องยุบสภาเป็นอำนาจนายกฯ อยากหนีก็หนี รวมถึงมีแนวโน้มฉีก MOA โดยระบุว่าก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญส่อไม่สำเร็จว่า น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่มีสิทธิในการรับรู้และร่วมกำหนดอนาคตทิศทางประเทศ เพราะเงื่อนไขของประเทศผูกติดล็อกอยู่กับ MOA ระหว่างนายอนุทินกับพรรคประชาชน โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ
ถึงวันนี้ถือว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ตลอดจนโอกาสที่ MOA จะถูกฉีกก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำประกาศของผู้นำฝ่ายค้ำที่บอกว่าเหตุต้องเลือกโหวตนายอนุทินเป็นนายกฯ เพราะพรรคภูมิใจไทยมีเสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทย จะทำให้สามารถควบคุมให้นายอนุทินปฏิบัติตาม MOA ได้มากกว่า ถึงวันนี้อาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนเจตนาหลักที่จะโหวตนายอนุทิน เพื่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่ต้น
“รัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ สารพัดปัญหาที่ประเทศต้องเผชิญขณะนี้ พี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ว่าใครต้องรับผิดชอบ” นายอนุสรณ์กล่าว