เย้ย อนุทิน อู้อี้คนใน รัฐบาล เอี่ยวสแกมเมอร์ ชี้ ทุนเทาข้ามชาติ จุดเปราะบางรบ.เสียงข้างน้อย

การเมือง

“อนุสรณ์” เย้ย “อนุทิน” อู้อี้คนใน รัฐบาล เอี่ยวสแกมเมอร์ ชี้ปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทาข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดน เป็นจุดเปราะบางรบ.เสียงข้างน้อย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย กำลังเผชิญกับการถูกตั้งคำถามมีคนในรัฐบาลมีเอี่ยวกับธุรกิจสีเทาข้ามชาติหรือไม่ว่า นายอนุทิน บอกว่านายกฯ ไม่ได้รู้ทุกเรื่องจนทัวร์ลง ความจริงคนก็ไม่ได้คาดหวังให้นายอนุทินต้องรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องปราบสแกมเมอร์ที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยประกาศดันให้เป็นวาระแห่งชาติ นายอนุทินน่าจะต้องอธิบายความหรือมีเรื่องพูด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่านี้

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ยังไม่เห็นสัญญาณการแก้ปัญหาเชิงบวก นอกจากการผลักภาระไปให้ทหารแก้ปัญหากันเอง ทำให้เกิดการเทียบฟอร์มว่าระหว่างนายอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีกับตอนเป็นหัวหน้ารัฐบาลเสียงข้างน้อย เหมือนผิดฟอร์มไปเยอะ ยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นต่อการที่คนในรัฐบาลของนายอนุทินถูกตั้งคำถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค์สแกมเมอร์ทุนเทาข้ามชาติหรือไม่ นายอนุทินยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่าจะมีแนวทางในการหาคำตอบมาให้กับประชาชนโดยเร็วและจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

“ปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทาข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดน จะเป็นจุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ประชาชนจับตามอง และอาจเป็นจุดตายรัฐบาล” นายอนุสรณ์ กล่าว