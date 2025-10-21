อนุทิน เซ็นตั้ง บิ๊กวิน เพื่อนอัสสัมฯ-วปอ.61 นั่ง กุนซือ ช่วยงานความมั่นคง

‘อนุทิน’ เซ็นตั้ง ‘บิ๊กวิน’ เพื่อน ‘อัสสัมฯ-วปอ.61’ นั่ง ‘กุนซือ’ ช่วยงานความมั่นคง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) (แห่งพระระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
จึงแต่งตั้ง พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.ทสส.) ผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พล.ร.อ.สุวิน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอัสสัมชัญ 98 และ วปอ.61 กับ นายอนุทิน และเป็นเตรียมทหารรุ่น 25 (ตท.25) อดีตรอง ผบ.ทสส. อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ. ทร.) และ อดีตผบ.กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) และ อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือ สหรัฐฯ ประจำวอชิงตันดีซี. และอดีตผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร เคยมีบทบาทในการเตรียมการกำลังรบ รองรับเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปญ ปัจจุบันเป็นรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ นายกฯจะมอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิน ช่วยงานด้านความมั่นคง