บิ๊กล็อตอีก! ครม. ตั้ง ข้าราชการการเมือง มีชื่อ ลูกสาวแกนนำภท. ด้วย

ครม.ตั้ง ขรก.การเมือง พรึบ รองโบ๊ต อดีตรองโฆษกรัฐบาล ขึ้นแท่น ที่ปรึกษา รมว.พม.-ลูกครูแก้ว เลขาฯรมว.วธ.- 14 ผู้ช่วย รมต.คนหน้าคุ้น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอ ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ เห็นชอบแต่งตั้ง 2 ราย 1.นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี 2.นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เป็นปรึกษารัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง
1.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ของนายทรงศักดิ์ ทองศรี 2.นางจิดาภา สุนทรธนากุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ของนายทรงศักดิ์ ทองศรี 3.ร.ต.อ.ณัชธพงศ์ ประเสริฐโสภา เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ และ 4.นายวิศรุต ปู่เพ็ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ของ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้ง น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง พล.ต.ท.อิทธิพร โพธิ์ทอง เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายสุชาติ ชมกลิ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเอกรัฐ พลซื่อ
2. น.ส.ชลิตา โผนสู้ศึก
3. นายพรชัย อินทร์สุข
4. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
และเห็นชอบแต่งตั้ง บุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ดังนี้ 1.นายอารี ไกรนรา 2.นายนพพล ชูกลิ่น 3.นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี 4.พล.อ.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน 5.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี 6.น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา 7.น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร 8.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 9.นายสิรภพ ดวงสอดศรี 10.นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ 11.นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ 12.น.ส.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ 13.พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ 14.น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง