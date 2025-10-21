ปชน. เสียดาย ‘สมพงษ์’ ไขก๊อก ชี้โอกาสสูง เพื่อไทยสูญพันธุ์ในเชียงใหม่

ส.จ.แดง เสียดาย ‘สมพงษ์’ ลาออก ชี้เขต 5 ยังไม่เคลื่อนไหว ‘พท.ภท.กธ.’ เร่งเฟ้นหาผู้สมัครใหม่ บอก “ทักษิณ” ขอคื้นพื้นที่ 10 เขตยาก หลังกระแสปชช.เปลี่ยน คนเสื้อแดงไหลออก
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสมชิด กันธะยา หรือ ส.จ.แดง อดีตส.อบจ. เชียงใหม่ อ.แม่ริม เขต 2 และผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 พรรคประชาชน (ปชน.) เผยกรณี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย (พท.) ลาออกจากพรรค ว่า ส่วนตัวมีความสนิทสนมและรู้จัก นายสมพงษ์ มายาวนาน เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักคนหนึ่งเพราะเคยทำงานร่วมกัน การที่ นายสมพงษ์ ลาออก รู้สึกเสียดายเพราะมีประสบการณ์ทางการเมืองมากที่สุดของ พท. แต่ด้วยอายุมาก 84 ปี จึงตัดสินใจวางเมืองทางการเมือง เพราะนายสมพงษ์ เคยแสดงเจตนารมย์อยากวางมือ และขอพักผ่อนตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี 2566 หรือครั้งก่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอย่างใด
หลัง นายสมพงษ์ ลาออก พื้นที่เลือกตั้งเขต 5 ประกอบด้วย 4 อำเภอ คือ อ แม่ริม อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา ยังเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากนัก เพราะพท. ยังสรรหาผู้สมัครใหม่อยู่
ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคกล้าธรรม (กธ.) ใช้วิธีโยนหินถามทาง เพื่อสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เขตดังกล่าว แต่ยังไม่ชัดเจน อาจรอความชัดเจนปลายปีนี้ ว่าทั้งสองพรรค ส่งใครเป็นผู้สมัครดังกล่าว
นายสมชิด กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ประชาชนและเครือข่าย เขต 5 ทุกวัน ไม่เคยมีวันหยุด เพื่อแสดงความจริงใจ พร้อมนำเสนอนโยบาย และผลงาน ปชน.มาตลอด ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านและเดินเคาะประตูบ้านทุกหลัง โดยไม่ซื้อเสียงหรือแจกเงินล่วงหน้าอย่างใด ตามนโยบายพรรค ที่ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงจุดมากขึ้น เลือกตั้งครั้งหน้า เชื่อประชาชนให้โอกาสเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส.สมัยแรก
ส่วนภาพรวมเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ สมัยหน้า เชื่อว่า ปชน. สามารถรักษาพื้นที่ ส.ส. 7 เขตดังเดิม พร้อมช่วงชิงพื้นที่ที่เหลืออีก 3 เขต กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บ้านใหญ่เชียงใหม่ ประกาศทวงคืนเมืองหลวง พท. ทั้ง 10 เขตนั้น เชื่อเป็นไปได้ยาก เพราะสถานการณ์ ทิศทาง กระแสประชาชนเปลี่ยนไปมากแล้ว ไม่ยึดติดแบบเดิมอีก
เลือกตั้งครั้งหน้าน่าเป็นการแข่งขันระหว่างปชน. กับ ภท. และ กธ. มากกว่า ไม่ใช่ ปชน. กับ พท. อีกต่อไป สังเกตจากพลังมวลชน หรือคนเสื้อแดง หันมาสนับสนุนปชน.มากขึ้น บางส่วนไปสนับสนุน ภท. และ กธ. เพิ่มขึ้นด้วย
เบื้องต้น ทราบว่า ภท. กับ กธ. ในฐานะพันธมิตร พรรคร่วมรัฐบาลอาจจับมือกันแบ่งโซนลงสมัคร โดย ภท. ลงสมัครโซนเหนือ 5 เขต ส่วน กธ.ลงสมัครโซนใต้อีก 5 เขต รวม 10 เขต เพื่อไม่ทับซ้อนพื้นที่ และไม่ช่วงชิงพื้นที่กันเอง แต่ต้องการสู้กับปชน. มากกว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 ครั้งแล้ว นายสมชิด ได้รับเสียงสนับสนุน 33,738 คะแนน มาเป็นอันดับ 2 แพ้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง บุตรชายนายสมพงษ์ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 38,015 คะแนน ไปเพียง 277 คะแนนเท่านั้น