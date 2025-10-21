ทภ.1 ส่งทหารช่าง รถโกยตัก ลุยเคลียร์บ้านหนองจาน ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม 4 พันตร.ม.

กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ส่งทหารช่าง พร้อมรถถากถาง-รถโกยตัก เข้าเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจาน โดยสามารถได้พื้นที่เพิ่มอีก 4 พัน ตร.ม.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองร้อยทหารช่างกองพันที่ 2 (ร้อย ช. ช.พัน2) กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) กองทัพภาคที่ 1 ได้เข้าทำการเตรียมพื้นที่ และทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ในพื้นที่ บ้านหนองจาน บริเวณใกล้ จต.40 โดยใช้รถถากถางหุ้มเกราะ และ รถโกยตัก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยทำให้ พื้นที่ดังกล่าวมีความ ปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 4,000 ตารางเมตร
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 18.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทย มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และมวลชน บ.หนองจาน พบความเคลื่อนไหว ประชาชน, พ่อค้าแม่ค้าและมวลชน ประมาณ 10-15 คน ร่วมแสดงกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตย ไม่พบบุคคลสำคัญที่ตรวจพบในพื้นที่ ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา บ้านโจกเจย พบความเคลื่อนไหวประชาชน, สื่อมวลชน, ทหาร และตำรวจรวมตัวกันและกระจายอยู่บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่อ้อย) คอยติดตามความเคลื่อนไหว และการปฏิบัติของฝ่ายไทย ประมาณ 40-50 คน และบ้านเปรยจัน มีมวลชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งไทย และประชาชนกัมพูชายังคงพักอาศัย และใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในพื้นที่ตามปกติ และไม่มีท่าทีที่จะมีการอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใด สถานการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ สำหรับภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจาน โดย กกล.บูรพา ได้จัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนในและเสริมแนวลวดหนามเพื่อป้องกันมวลชนไทยรุกล้ำเข้าเขตปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยในวันนี้ ชุดทหารช่างได้เข้าทำการเตรียมพื้นที่และทำพื้นที่ให้ปลอดภัยของบ้านหนองจาน โดยใช้รถถากถางหุ้มเกราะและรถโกยตักได้รื้อทำลายที่พัก 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นที่พักของทหารฝ่ายกัมพูชา ที่ กกล.บูรพา ได้ดำเนินการผลักดันออกจากพื้นที่ ผลการปฏิบัติของวันนี้ สามารถทำพื้นที่ให้ปลอดภัยเพิ่มเติมบ้านหนองจาน จำนวน 4,000 ตร.ม.