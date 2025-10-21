วันนอร์ เผย กัมพูชาขอคุยหาทางลง หลังความจริงเผย กล่าวหาไทยเกินจริง ยันยินดีคุยในกรอบนิติบัญญัติ

‘วันนอร์’ มองท่าที ‘เขมร’ อ่อนลงในเวทีโลก เหตุ ความจริงเผยขอกล่าวหา ‘ไทย’ ไกลกว่าความจริง เผย กัมพูชาขอคุยหาทางลง ยินดีพูดคุยในกรอบนิติบัญญัติ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ได้มีการหารือกับนายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการ IPU ซึ่งนายมาร์ติน ระบุว่า ก่อนที่เราจะเข้าพบทางกัมพูชาได้เข้าพบมาก่อนแล้ว โดยระบุว่าให้นายมาร์ตินเป็นคนกลาง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ไทยและกัมพูชา ทางนายมาร์ตินรับปากและขอความเห็นจากผู้แทนไทย ซึ่งตนไม่ได้ขัดข้องแต่ขอคุยในกรอบนิติบัญญัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการสร้างสันติภาพและมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ส่วนเรื่องความมั่นคงและการบริหารชายแดน รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่และเป็นไปในแนวทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการประชุม JBC หรือการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งมีประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนเข้าร่วมด้วย ซึ่งตนได้รับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศว่าทิศทางเป็นไปในแนวทางที่ดี เพราะเราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน การที่เพื่อนบ้านมีปัญหาเราต้องช่วยกันพูดเจรจา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุข ไม่ต้องไปหวาดระแวง
ผู้สื่อข่าวถามถึงการประชุมครั้งนี้ ท่าทีของประเทศกัมพูชาดูอ่อนลงหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่ามีท่าทีอ่อนลง เพราะในหลายประเด็น กัมพูชาเผชิญการตอบความจริงที่ปรากฏว่าสิ่งที่เคยกล่าวหาประเทศไทยไม่เป็นความจริง
เมื่อเราได้ชี้แจงข้อเท็จจริงสังคมโลกประจักษ์ความจริงว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดนั้นไกลต่อความจริง สิ่งที่ไทยผู้นั้นตรงกับความจริงมากกว่า เมื่อกัมพูชาเห็นว่าสภาพของตัวเองเสียเปรียบในสังคมโลกก็อยากจะมาคุยเพื่อหาทางลงที่ดีที่สุด ซึ่งเราก็ยินดีเพราะชายแดนติดต่อกันมีปัญหาเราไม่สามารถย้าย ประเทศใดประเทศหนึ่งออกได้ จึงมองว่าหากคุยกันแล้วเกิดความสงบสุขจะเป็นเรื่องที่ดี
เมื่อถามถึงความยอมรับประเทศไทยจากประเทศอื่นในสมาคมโลกเป็นอย่างไรบ้าง นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ในการประชุมทุกครั้งประเทศต่างๆ ได้แสดงความเป็นมิตรกับประเทศไทยมาก เพราะผู้นำรัฐสภาของแต่ละประเทศทุกคนบอกว่าเคยไปเมืองไทย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคนไทยพวกเขาคงไม่ทิ้งและสนับสนุนประเทศไทย ในวันนี้จะมีการประชุมเพื่อหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่จะพิจารณาในที่ประชุมใหญ่เพียงเรื่องเดียว เราได้เสนอเรื่องของสแกมเมอร์ เท่าที่คุยส่วนใหญ่ต่างประเทศก็ยินดีและเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหลายประเทศเดือดร้อน