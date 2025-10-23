|ผู้เขียน
⦁…แค่ 10 ชั่วโมงที่เปิดลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่ง” เป้า “20 ล้านสิทธิ” รวดเดียวเต็ม ทำให้ชัดเจนว่า “ประชาชนส่วนใหญ่รอคอย” บางส่วนที่ยังเข้าโครงการไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคจากความรู้เรื่องเทคโนโลยี ต้องรอ “เฟส 2 เดือนมกราคม” ซึ่ง “แบงก์กรุงไทย” คงต้องเตรียมตัวให้คำปรึกษา และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ว่าไปคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับสิทธิมากที่สุด เพราะ “เกือบทั้งหมดเป็นผู้มีรายได้น้อย”
⦁…คนละครึ่งเริ่มสแกนได้ “29 ต.ค.” รมว.พาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์จัดหนักกระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญ “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” โดยร่วมมือกับ “สมาคมการค้าส่งค้าปลีกฯ” และ “เครือข่ายห้างค้าปลีก” กว่า 90 แห่งทั่วประเทศ กว่า 800 สาขา77 จังหวัด จัดสินค้าลดราคาสูงสุด 60% เข้าโครงการคนละครึ่ง “ช้อปกันกระจาย”
⦁…อีกทางกระตุ้นกำลังซื้อในโครงการ “เที่ยว 55 เมืองรอง” นำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สูงสุด 20,000 บาท รองนายกฯเศรษฐกิจ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สั่งเดินหน้าเต็มสูบ หวังเงินสะพัด ช่วยหมุนเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยอย่างที่พยายามชี้ให้เห็น เหลือเครื่องยนต์เดียวที่จะขับเคลื่อนได้ คือ “การลงทุนภาครัฐ” ทำอะไรได้ต้องเร่งทำไปก่อน
⦁…เมื่อ “อาเซียน” ถูกจับตาว่า “เมืองศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์” สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลก ด้วย “แก๊งทุนเทา” เข้ามาลงทุนสร้างเครือข่าย “ธุรกิจต้มตุ๋น” ทั้ง “พนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์” โยงไปถึง “การค้ามนุษย์” ตามสายข่าวของประเทศมหาอำนาจ “ศูนย์กลางใหญ่” อยู่ที่ “เมียนมา” และ “กัมพูชา” สำหรับ “ไทยเรา” เกี่ยวข้องด้วยเป็น “แหล่งฟอกเงินบาป” ใน “ธุรกิจอสังหาฯและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งกำลังเป็นเรื่องท้าทายยิ่งว่า “รัฐบาล” ที่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีจะรับมืออย่างไร ด้วยเป็นไปได้ที่จะสร้างผลประทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล
⦁…แม้ “เกาหลีใต้” จะปฏิเสธว่าข่าว “นักการเมืองไทย 7 คน” เกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจสีเทาของแก๊งสแกมเมอร์” ว่าเป็น “ข่าวไม่จริง” แต่จาก “เอกสาร หลักฐาน” ที่โยงใยถึงเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสเชื่อไปแล้ว ว่ามีสัมพันธ์กันจริง การแก้แบบเป็นทางการ และการฟ้องเพื่อให้หยุดการขยายความรับรู้ ดูจะส่งผลอะไรต่อความเชื่อไม่ได้มากนัก เพราะเมื่อ “ธรรมชาติของมนุษย์” ตัดสินกันที่ “ความเชื่อมากกว่า” ผลทางการเมืองนับจากนี้ จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่ง
⦁…รัฐบาลเสียงข้างน้อย เข้ามาเพื่อภารกิจ เริ่มต้น “แก้รัฐธรรมนูญ” แล้ว “ยุบสภา จัดเลือกตั้ง” แต่กลับกลายเป็นว่า คำสั่งที่โหมกันหนักหน่วงช่วงนี้เป็น “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับคุมกำลัง และปฏิบัติการในพื้นที่” เมื่อมาพร้อมกับข่าว “ส.ส.ย้ายพรรค” กันครึกโครม จึงช่วยไม่ได้ที่จะมีข่าวลือเรื่องวางกำลังรับปฏิบัติการเลือกตั้ง และ “ขายตำแหน่งหาทุนสู้ศึก” น่าจะเป็นประเด็นให้ซัดกันหนักช่วงหาเสียง
⦁…จะว่าไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ออกมาคัดค้าน ชี้ให้เห็นความไม่เหมาะสมคงไม่เกินเลยนัก เมื่อที่ประชุม “วุฒิสภา” โหวตเห็นชอบ อนันต์ สุวรรณรัตน์ และ ณรงค์ รักร้อย เป็น “กรรมการการเลือกตั้ง” คนใหม่ เหตุผลที่มีเสียงค้านเพราะอะไร เกี่ยวโยงกับ “ส.ว.สีน้ำเงิน” ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ ทั้งอยู่ในสภาพเนื้อตัวมอมแมม ด้วยข้อกล่าวหามากมาย