…แค่ 10 ชั่วโมงที่เปิดลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่ง” เป้า “20 ล้านสิทธิ” รวดเดียวเต็ม ทำให้ชัดเจนว่า “ประชาชนส่วนใหญ่รอคอย” บางส่วนที่ยังเข้าโครงการไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคจากความรู้เรื่องเทคโนโลยี ต้องรอ “เฟส 2 เดือนมกราคม” ซึ่ง “แบงก์กรุงไทย” คงต้องเตรียมตัวให้คำปรึกษา และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ว่าไปคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับสิทธิมากที่สุด เพราะ “เกือบทั้งหมดเป็นผู้มีรายได้น้อย”

…คนละครึ่งเริ่มสแกนได้ “29 ต.ค.” รมว.พาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์จัดหนักกระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญ “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” โดยร่วมมือกับ “สมาคมการค้าส่งค้าปลีกฯ” และ “เครือข่ายห้างค้าปลีก” กว่า 90 แห่งทั่วประเทศ กว่า 800 สาขา77 จังหวัด จัดสินค้าลดราคาสูงสุด 60% เข้าโครงการคนละครึ่ง “ช้อปกันกระจาย”

…อีกทางกระตุ้นกำลังซื้อในโครงการ “เที่ยว 55 เมืองรอง” นำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สูงสุด 20,000 บาท รองนายกฯเศรษฐกิจ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สั่งเดินหน้าเต็มสูบ หวังเงินสะพัด ช่วยหมุนเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยอย่างที่พยายามชี้ให้เห็น เหลือเครื่องยนต์เดียวที่จะขับเคลื่อนได้ คือ “การลงทุนภาครัฐ” ทำอะไรได้ต้องเร่งทำไปก่อน

…เมื่อ “อาเซียน” ถูกจับตาว่า “เมืองศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์” สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลก ด้วย “แก๊งทุนเทา” เข้ามาลงทุนสร้างเครือข่าย “ธุรกิจต้มตุ๋น” ทั้ง “พนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์” โยงไปถึง “การค้ามนุษย์” ตามสายข่าวของประเทศมหาอำนาจ “ศูนย์กลางใหญ่” อยู่ที่ “เมียนมา” และ “กัมพูชา” สำหรับ “ไทยเรา” เกี่ยวข้องด้วยเป็น “แหล่งฟอกเงินบาป” ใน “ธุรกิจอสังหาฯและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งกำลังเป็นเรื่องท้าทายยิ่งว่า “รัฐบาล” ที่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีจะรับมืออย่างไร ด้วยเป็นไปได้ที่จะสร้างผลประทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล

…แม้ “เกาหลีใต้” จะปฏิเสธว่าข่าว “นักการเมืองไทย 7 คน” เกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจสีเทาของแก๊งสแกมเมอร์” ว่าเป็น “ข่าวไม่จริง” แต่จาก “เอกสาร หลักฐาน” ที่โยงใยถึงเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสเชื่อไปแล้ว ว่ามีสัมพันธ์กันจริง การแก้แบบเป็นทางการ และการฟ้องเพื่อให้หยุดการขยายความรับรู้ ดูจะส่งผลอะไรต่อความเชื่อไม่ได้มากนัก เพราะเมื่อ “ธรรมชาติของมนุษย์” ตัดสินกันที่ “ความเชื่อมากกว่า” ผลทางการเมืองนับจากนี้ จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่ง

…รัฐบาลเสียงข้างน้อย เข้ามาเพื่อภารกิจ เริ่มต้น “แก้รัฐธรรมนูญ” แล้ว “ยุบสภา จัดเลือกตั้ง” แต่กลับกลายเป็นว่า คำสั่งที่โหมกันหนักหน่วงช่วงนี้เป็น “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับคุมกำลัง และปฏิบัติการในพื้นที่” เมื่อมาพร้อมกับข่าว “ส.ส.ย้ายพรรค” กันครึกโครม จึงช่วยไม่ได้ที่จะมีข่าวลือเรื่องวางกำลังรับปฏิบัติการเลือกตั้ง และ “ขายตำแหน่งหาทุนสู้ศึก” น่าจะเป็นประเด็นให้ซัดกันหนักช่วงหาเสียง

…จะว่าไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ออกมาคัดค้าน ชี้ให้เห็นความไม่เหมาะสมคงไม่เกินเลยนัก เมื่อที่ประชุม “วุฒิสภา” โหวตเห็นชอบ อนันต์ สุวรรณรัตน์ และ ณรงค์ รักร้อย เป็น “กรรมการการเลือกตั้ง” คนใหม่ เหตุผลที่มีเสียงค้านเพราะอะไร เกี่ยวโยงกับ “ส.ว.สีน้ำเงิน” ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ ทั้งอยู่ในสภาพเนื้อตัวมอมแมม ด้วยข้อกล่าวหามากมาย

ทอดกฐิน – พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ นำไปทอดถวาย ณ วัดวังคำ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เมื่อเร็วๆ นี้
วิ่งการกุศล – กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล “CP ISAN RUN FOR CHARITY 2025” ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ สานต่อเจตนารมณ์ “ทำดีเพื่อสังคม” ร่วมส่งต่อ “พลังแห่งการให้” นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารจากโรงพยาบาล และบุญเสริม เจริญวัฒน์ ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดงาน – จิตรลดา จันทร์แหยม ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน STEM Racing Thailand National Finals 2025 การแข่งขันออกแบบและสร้างรถแข่ง Formula 1 ระดับเยาวชนนานาชาติ โดยมี ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ, วิลเลียม แมคคียอน และจักรพรรดิ ‘จอห์น’ พิทักษ์ธารารวย ร่วมงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
ฉลอง 36 ปี – นิตินัย ศิริสมรรถการ ปธ.จนท.บห. กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดงาน KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS & SUPRISES: MORE POWER, MORE POSSIBILITIES WITH POWER PASS เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีสุดยิ่งใหญ่ โดยมี ปัญญา เวชบรรยงรัตน์, อาร์ช คอลมิ, วิชญ์ กิจจาทร, เจียระไน บุญประสาทสุข, โอปอล เลิศอุทัย, อรวรา เอื้อสุนทรวัฒนา และฤดีพรรณ เต็มชื่น ร่วมงาน ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
กำลังใจ – บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ โดย ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษา ปธ.จนท.บห. และชุติพร คงเจริญสุข ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด ร่วมมอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้แคมเปญ ไทวัสดุ “ส่งต่อกำลังใจสู่ชายแดน” โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สนับสนุน – ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่สำนักงานเขตปทุมวันให้บริการจุดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในเขตปทุมวัน โดยมี ชวรมย์ มังคละคีรี รอง กก.ผจก.ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บจก.เอ็มบีเค เซอร์วิส โซลูชั่น ต้อนรับ นรเทพ ชูพูล ผอ.เขตปทุมวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในโอกาสตรวจเยี่ยมจุดให้บริการลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าโครงการคนละครึ่งพลัส ณ ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้