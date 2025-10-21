ด่วน! อิ๊งค์ ประกาศไขก๊อกหัวหน้าเพื่อไทย เรียกประชุมทันที แจ้ง ส.ส.-กก.บห.

อิ๊งค์ ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 22 ต.ค. เตรียมเรียกประชุม สส.-กก.บห.แจ้งให้ทราบ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 ตุลาคม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะมีการเรียกประชุม ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยในเวลา 08.30 น.เพื่อแจ้งให้ ส.ส.ทราบว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค จากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สาเหตุที่ น.ส.แพทองธาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ให้ น.ส.แพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา แม้ว่าตามข้อบังคับพรรคจะไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ในการเลือกตั้ง ส.ส. หัวหน้าพรรคจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัคร จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งหากมีผู้ไปร้อง ผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้ จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพรรคในอนาคต