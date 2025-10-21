ปารมี จี้ รมว.อว. เร่งหามาตรการช่วย เด็กซิ่ว หลังกยศ.ไม่อนุมัติเงินกู้ให้ เหตุขาดคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปารมี ไวจงเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านแอพพ์เอ็กซ์ ปารมี ไวจงเจริญ Paramee Waichongcharoen ระบุข้อความว่า “กรณี กยศ. นะคะ ดิฉันได้รับข้อมูลล่าสุดมาจากผู้บริหาร กยศ. ว่า ผู้กู้รายเก่าทั้งเลื่อนชั้นปีและเปลี่ยนระดับ และผู้กู้รายใหม่ น่าจะได้รับอนุมัติเงินกู้ค่ะ โดยตอนนี้ กยศ. กำลังเร่งอนุมัติอยู่ค่ะ
ส่วนผู้กู้ประเภทกู้เกินหลักสูตร ที่วันนี้ กยศ. ปฏิเสธการอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวนเกือบสามพันคนนั้น ดิฉันได้สอบถามผู้บริหาร กยศ. แล้วว่า ผู้กู้ประเภทนี้มีหลักเกณฑ์ที่ กยศ. ประกาศมาตั้งแต่ปี 2566 แล้ว เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้เกินหลักสูตร ว่าจะต้องอยู่ใน 2 กรณี และ 6 เงื่อนไขนี้ค่ะ คือ
2 กรณี คือ
1.ผู้จะกู้เกินหลักสูตรนั้น เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ จนต้องพักการเรียน เลยทำให้เรียนไม่จบตามหลักสูตร หรือ
2.ผู้กู้นั้นลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษาตัวเองได้ไม่ครบ เช่น ต้องเรียนวิชา FE1 มาก่อน จึงจะเรียนวิชา FE2 ได้ เลยทำให้เรียนไม่จบตามหลักสูตร
และผู้จะกู้เกินหลักสูตรนั้น จะต้องมี 6 เงื่อนไขนี้อีก คือ
1.กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
2.มีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ทำประโยชน์สาธารณะ หรือจิตอาสา 36 ชั่วโมง
5.ต้องมีชื่อในระบบ DSL กยศ. เรียบร้อยแล้ว
*** 6.ต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยไม่ลาออกและไม่สมัครใหม่ หรือพูดง่ายๆ คือ “ไม่ซิ่ว” ค่ะ ***
ซึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้จะเป็นกลุ่มผู้กู้ที่เป็นเด็กซิ่วที่ กยศ. ปฏิเสธไป ดิฉันเข้าใจในหัวอกของผู้กู้กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก เพราะการที่พวกเขาซิ่วเป็นเพราะเขาเรียนไปแล้วไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง ซึ่งเขาควรต้องมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตน แต่เนื่องจากระบบหลายๆ อย่างในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ ประเทศเราเพิ่งจะเริ่มวางระบบเครดิตแบงก์ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่งระบบเครดิตแบงก์จะช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาประหยัดเวลาเรียน โดยไม่ต้องไปเรียนซ้ำในวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว แต่ระบบนี้น่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเห็นว่ารัฐบาล และ กยศ. ควรหาทางออกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้กู้กลุ่มเด็กซิ่วเกือบสามพันรายที่ถูกปฏิเสธเงินกู้ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ต้องเร่งประสานงานไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ก่อนที่พวกเขาจะหลุดออกไปจากระบบการศึกษา ควรเร่งจัดหาเงินกู้ฉุกเฉิน หรือจัดหาทุนการศึกษา รวมทั้งผ่อนผันค่าเทอมให้กับนักศึกษากลุ่มนี้โดยด่วน ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เร่งประสานงานเรื่องนี้ด้วยค่ะ”
