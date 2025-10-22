‘อิ๊งค์’ ไขก๊อกหน.พท.วันนี้ แจ้งสส.-กก.บห.ทันที ‘เฮ้ง’ นำทีมซบภท.สัปดาห์หน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะมีการเรียกประชุม ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยในเวลา 08.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม เพื่อแจ้งให้ ส.ส.ทราบว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค จากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สาเหตุที่ น.ส.แพทองธาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ให้ น.ส.แพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา แม้ว่าตามข้อบังคับพรรคจะไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ในการเลือกตั้ง สส. หัวหน้าพรรคจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัคร จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งหากมีผู้ไปร้อง ผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้ จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพรรคในอนาคต
นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้คุยนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอด คาดว่าสัปดาห์หน้าตนกับนายสุชาติจะเข้าไปที่พรรคภูมิใจไทย เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยจากที่ได้พูดคุยกัน มีความพร้อมในการเลือกตั้งมาก
เมื่อถามว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ยาวนาน คิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งถึง 120 ที่นั่งหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า คิดว่าเป็นไปได้ ลองไปดูสมัยที่ตนอยู่พรรคพลังประชารัฐครั้งแรก หลายคนไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้น แต่สุดท้ายก็ไปได้ ฉะนั้น บรรยากาศวันนี้มันคล้ายๆ กับวันนั้น และวันนี้นายกฯเก่งขึ้นมาก สิ่งที่ทุกคนยอมรับอีกอย่างคือ นโยบายดีๆ ของทุกรัฐบาล นายกฯ นำมาทำต่อ ตรงนี้คิดว่าเป็นสปิริตของท่านที่ประชาชนก็ชื่นชอบ
ส่วนที่บอกว่าบรรยากาศคล้ายกับพรรคพลังประชารัฐ หมายถึงเป็นจุดรวมของฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ทำนองนั้น และเชื่อว่าวันนี้ บทบาทของนายกฯ ชัดเจนมากขึ้น ส่วนตัวคิดว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ แต่วันนี้หากดูทีมเศรษฐกิจ ถ้าวันหนึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ไปอยู่ในทีมเศรษฐกิจ และอีกหลายๆ ท่านมาอยู่ด้วย เชื่อว่า คะแนนบัญชีรายชื่อก็มีโอกาสมากขึ้น และวันนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เท่าที่ฟัง อาจจะไม่ได้มีคนเดียว อาจมีมือดีด้านเศรษฐกิจมาอยู่ในพรรคมากขึ้น ดังนั้น กลไกเหล่านี้หากผสมผสานกัน คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดในทางการเมือง