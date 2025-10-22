พท.ประชุมด่วน แพทองธาร แจ้งลาออก หน.พรรค สรวงศ์ ย้ำ อิ๊งค์ ยังเป็นเสาหลักสู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.เพื่อแจ้งถึงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีแกนนำพรรค อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และ ส.ส.ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ น.ส.แพทองธารเดินทางเข้าพรรคในเวลา 08.35 น.โดยได้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและ ส.ส.
จากนั้นเวลา 08.55 น. นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคว่า วันนี้ น.ส.แพทองธารเชิญสมาชิกของพรรค มาประชุมเพื่อบอกความในใจและเหตุผลที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันทุกอย่างยังอยู่ในคอนเซ็ปต์การยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย ที่ประกาศไว้ ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราก็ขยับ และเตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
สำหรับบทบาทของน.ส.แพทองธาร ท่านยังเป็นสมาชิกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย ยังทำงานคู่กับพรรคเป็นเสาหลักสำคัญในการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารบอกเหตุผลการลาออกกับ ส.ส.อย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า น.ส.แพทองธาร ถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งประเด็นจริยธรรม เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาขู่ ส.ส.พรรคเรา ผู้สมัครของเราในการดึงตัวในอนาคตและรักษาพรรคไว้ เพราะมองว่าหากสามารถทำอะไรได้ที่เป็นการรักษาพรรคไว้ก็จะทำ จึงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค พรรคจะประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเร็ว
เมื่อถามว่าจะทำให้สถานการณ์ในพรรคแกว่งหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่แกว่ง ใครจะเป็นผู้นำพรรค น.ส.แพทองธารก็พูดว่าซัพพอร์ตตลอด พวกเราเองได้ฟังเสียงจากประชาชนมา และสมาชิกพรรคทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไป และหัวหน้าเองก็เสียสละที่จะลาออกจากตำแหน่งและ พร้อมยืนยันที่จะอยู่คู่กับพรรคต่อไป
เมื่อถามว่ากังวลว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ ส.ส.ไหลออกมากขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ถ้าใจอยู่ทุกคนก็อยู่ ถ้าหมดใจแล้วก็ไม่มีปัญหา พวกเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตนยืนยันว่า มีไหลออกก็ต้องไหลเข้า ทุกวันนี้ทุกคนและกรรมการสรรหา ก็ประชุมกันทุกวัน มีการสัมภาษณ์คนใหม่ๆ อยู่ทุกวัน ตนมองว่าการเมืองขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ และความตั้งใจในการทำงานมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง มีออกก็เข้าไม่มีปัญหา