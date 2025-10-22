ธรรมนัส หัวโต๊ะ ถกแก้ค้ามนุษย์ ลั่นทำงานจริงเห็นเป็นรูปธรรมแน่นอน

“ธรรมนัส” หัวโต๊ะ ถกแก้ค้ามนุษย์ ลั่น ทำงานจริงเห็นเป็นรูปธรรมแน่นอน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2568 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมเพรียง
ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมถึงข้อซักถามจะมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ ว่า ในวันนี้จะขอฟังในที่ประชุมก่อน เพราะเป็นงานใหม่สำหรับตน ต้องขอฟังคณะกรรมการชุดเก่า และมติที่คณะกรรมการชุดที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงานได้ทำเอาไว้
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางการปราบปรามค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเวลาตนทำงาน ตนทำอย่างเอาจริงเอาจังในกรอบระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นรูปธรรม
เมื่อถามว่ามีประเด็นใดที่จะทำเป็นกรณีเร่งด่วนหรือไม่ รองนายกฯกล่าวย้ำว่า ขอรอฟังที่ประชุมก่อน ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายคนคาดหวังอยากให้ไทยดำเนินการเรื่องนี้คล้ายกับที่เกาหลี ที่เร่งช่วยเหลือเหยื่อผู้สแกมเมอร์ ออกมาทันที ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้เป็นวาระสำคัญที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม