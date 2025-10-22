ธรรมนัส ลั่นพร้อมเลือกตั้ง ส่งครบ 400 เขต ปัดตอบปมอิ๊งค์ไขก๊อก ขอดูพรรคตัวเองให้ดี

‘ธรรมนัส’ โวยุบสภาเมื่อไหร่พร้อมเลือกตั้ง ลั่นส่งครบ 400 เขต
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 22 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ระบุว่าไทม์ไลน์ของการยุบสภาอาจเร็วขึ้นกว่าเดิม มองเรื่องนี้อย่างไรว่า ไม่มั่นใจความหมายที่นายกฯพูด แต่เราเป็นนักการเมือง เราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ย้ำว่าพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าหากมีการยุบสภาเร็วขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเพื่อเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องฟังนายกฯเป็นหลัก ไปตอบแทนไม่ได้
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทราบข่าว แต่ไม่ทราบสาระสำคัญ ส่วนเราดูแลพรรคเราให้ดี อย่าไปยุ่งพรรคอื่น
เมื่อมาถามว่า หากมีการยุบสภาเร็วขึ้นจะเกิดความได้เปรียบกับพรรคกล้าธรรมมากขึ้นหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องความพร้อมเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งมีตัวแทนแต่ละจังหวัดแต่ละเขตครบ และพร้อมส่งผู้สมัครทั้ง 400 เขต