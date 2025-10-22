เพื่อไทย เคาะวันเลือกหัวหน้าคนใหม่ 31 ต.ค.นี้ ให้ ชูศักดิ์ นั่งรักษาการแทน

เพื่อไทย เคาะวันเลือกหัวหน้าคนใหม่ 31 ต.ค.นี้ ให้ ชูศักดิ์ รักษาการแทนหัวหน้าเพื่อไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดปัจจุบันหลุดจากตำแหน่งทั้งหมด และทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาทำหน้าที่
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการ ได้เลือกให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหน้าพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนที่ น.ส.แพทองธาร และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 31 ต.ค. เวลา 10.00 น.ที่พรรคเพื่อไทย