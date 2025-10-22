กมธ.ปปง. เข้มสอบเส้นเงินสแกมเมอร์ วันนี้รู้ผล ปริ้นซ์อินเตอร์ฯ-ปริ้นซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเดียวกันไหม

‘กมธ.ปปง.’ เข้มสอบเส้นเงินสแกมเมอร์ในไทย ลั่น วันนี้รู้ผลปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทเดียวกับปริ้นซ์กรุ๊ปหรือไม่ เชื่อ ‘เฉิน จื้อ’ มีทรัพย์สินในไทย-ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายฟอกเงิน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กมธ.ว่า เราเชื่อว่านายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทปริ้นซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (ปริ้นซ์กรุ๊ป) มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย ฉะนั้น กมธ.จึงได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ สำนักอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินบริษัทในเครือของนายเฉิน รวมถึงกรณีที่นักการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ แม้สถานทูตเกาหลีจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตาม แต่ตนคิดว่าอาจเป็นเพราะมารยาททางการทูตจึงได้ปฏิเสธ และหาก กมธ.สืบพบว่ามีทรัพย์สินเราจะรีบแจ้งให้รัฐบาลดำเนินการโดยเร็ว เพราะหากช้าอาจมีการยักย้ายออกนอกประเทศ
นายดนุพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีคนส่งข้อมูบลทางลับให้ กมธ.จำนวนมาก ซึ่งตนเห็นว่าไม่ใช่ผลงานของพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะตนเคยคุยกับนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) มาแล้ว 2 ครั้ง และสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้คุยกับนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. เราจะตามเส้นทางเงินให้ถึงที่สุด เพราะกระทบกับความมั่นคงของประเทศและประชาชน
เมื่อถามถึง ความล่าช้าของรัฐบาลในการจัดการสแกมเมอร์ นายดนุพรกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถไปก้าวก่ายงานของรัฐบาลได้ แต่เมื่อเรามีข้อมูล เราต้องรีบส่งให้ทางรัฐบาลจัดการโดยเร็ว ยืนยันว่าวันนี้จะทราบผลว่าบริษัทปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กับบริษัทปริ้นซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่ และ ปปง.อาจต้องรับบางเรื่องเพื่อไปตามข้อมูลให้ กมธ.ต่อไป
นายดนุพรกล่าวต่อว่า หากสัปดาห์นี้ไม่จบก็จะไปต่อในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าบริษัทปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่บริษัทเดียวที่มีความเกี่ยวพัน แม้บริษัทจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตาม แต่บริษัทก็ยอมรับว่าในอดีตเคยลงทุนร่วมกัน การที่ยึดทรัพย์ได้ทั้งที่สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรมูลค่าหลายพันล้าน จึงเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการฟอกเงินก็ได้