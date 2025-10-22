บิ๊กเล็ก บินมาเลย์ถก GBC ไทย-กัมพูชา 23 ต.ค.นี้ จับตาถอนอาวุธ-กู้ทุ่นบึ้ม-ปราบสแกมเมอร์

‘บิ๊กเล็ก’ เตรียมบินมาเลย์ถก GBC ไทย-กัมพูชา 23 ต.ค. นี้ จับตาคืบหน้า’ถอนอาวุธหนัก-กู้ทุ่นบึ้ม-ปราบสแกมเมอร์’
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2/2568ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย ระหว่าง 23 ตุลาคม 2568 โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงเช้าตรู่วันที่ 23 ตุลาคม ที่บน.6 แห่งที่ 2 ดอนเมือง (บน.6) พร้อมคณะ จากนั้นเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ประธาน GBC ไทย-กัมพูชา และคณะ เดินทางไป Malaysian Armed Forces Officers Mess เพื่อหารือของประธานก่อนการประชุม 4 EYES และต่อด้วยการลงนามบันทึกการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2/2568 จากนั้นฝ่ายไทย และฝ่ายกัมพูชา จะแยกการแถลงข่าว
ต่อจากนั้น พล.อ.ณัฐพล จะเข้าร่วมการประชุมร่วมรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมไทย กัมพูชา และมาเลเชีย ต่อด้วยการการรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับถึงประเทศไทย เวลา 16.00 น.
อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 20- 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)ได้ร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชาเป็นวันที่ 2 โดยมีความคืบหน้า ดังนี้
1. ประเด็นการถอนอาวุธ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในร่างข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติ (Term of Reference – TOR) ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team – AOT) และเห็นชอบร่วมกันในหลักการ การถอนกำลังอาวุธหนัก โดยจะมีการหารือรายละเอียดของ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ร่วมกันในวันที่ 22 ตุลาคม ต่อไป
2. ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด | ฝ่ายเลขานุการฯ ของทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบในหลักการของ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure – SOP) ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทางฝ่ายกัมพูชา ขอนำเรื่องดังกล่าวไปเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ และในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
3. ประเด็นการปราบปราม Cyber Scam | ทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป