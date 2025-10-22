อนุทิน ประชุมก.ตร.นัดแรก จับตาโยกผู้การอีสาน นอกวาระ 

‘นายกฯ’ ประชุม ก.ตร.นัดแรก จับตาโยกผู้การอีสาน นอกวาระ บอก ไม่รู้ ‘อิ๊งค์’ ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่สำนักงานแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางมาประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้การต้อนรับ ก่อนขึ้นแท่นรับความเคารพ และตรวจแถวกองเกียรติ
จากนั้น นายกฯเป็นประธานการประชุม ก.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสูงเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 5 วาระ ที่น่าสนใจ คือ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี เพื่อทดแทนข้าราชการตำรวจที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 รอบเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไป 3 นาย ประกอบด้วย พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ (รอง จตร.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) และ พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (ผบก.ศพฐ.3) ซึ่งมีผลวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีตำแหน่งว่างระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) 1 ตำแหน่ง, ผู้บัญชาการ (ผบช.) 1 ตำแหน่ง, รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช. ) 1 ตำแหน่ง และผู้บังคับการ (ผบก.) 3 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ มีรายงานคาดว่าจะมีการพิจารณา พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผบช.กมค.) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตามอาวุโสอันดับ 1 ส่วนตำแหน่ง ผบช. ที่ว่างลงนั้น อาจมีการพิจารณา รอง ผบช.อาวุโสสูงสุด 1 ตำแหน่ง และพิจารณาโยกย้ายตำแหน่ง ผบก. เพิ่มเติม โดยเฉพาะ ผบก.จังหวัดหนึ่ง ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ในการแต่งตั้งนอกวาระครั้งนี้
จากนั้นเวลา 11.10 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกฯได้เดินลงจากห้องประชุม ซึ่งก่อนเดินทางกลับ นายกฯได้ยืนหารือกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ นานเกือบ 5 นาที
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงผลการประชุม และมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ โดยนายอนุทินกล่าวเพียงว่า “เดี๋ยวให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลง”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ได้รับทราบข่าวกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายอนุทินตอบเพียงว่า “ยัง ประชุมตั้งแต่เช้า”