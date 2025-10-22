ล้างคำสั่งภูมิธรรม!! อนุทินลงนาม ยกเลิกโป๊กเกอร์-ไพ่เผ เป็นกีฬา กลับเป็นการพนัน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เซ็นคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน
โดยมีสาระสำคัญให้งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคมให้ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน และการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์
เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตโดยเด็ดขาด คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยที่นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรองนายกฯและ รมว.มหาดไทย