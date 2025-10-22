‘ธรรมนัส’ ขอร่วมมือปราบค้ามนุษย์ แนะให้ทำงานด้วยจิตใจมั่นคง-แก้ปัญหาสังคมบรรลุผล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2568 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมการประชุม
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวตอนหนึ่งว่า จากที่ตนได้รับมอบหมายรับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องนี้ สิ่งที่เรากำลังจะทำในกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ กรรมการทุกคนที่เห็น ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องที่รู้จักกันมานาน และน่าจะทำงานไปด้วยกันเพื่อให้สัมฤทธิผลตามที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งวันนี้เป็นวาระแรกและเป็นงานใหม่ ขอให้ทุกคนทำงานด้วยจิตใจที่มั่นคงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับสังคม