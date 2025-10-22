สภาแทบล่ม ถกกม.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น รอองค์ประชุมเกือบชม. พท.โอดอยู่ครบ แต่เป็นผู้ร้ายตลอด

สภาเกือบล่ม ใช้เวลาเกือบ 1 ชม. เช็กองค์ประชุม ได้ 251 เสียง ขณะถก ‘กม.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น’ หลัง ‘รมต.มัลลิกา’ ซัดจะให้ทนรอแค่ไหน เปิดชื่อมาเลยใครอยู่ไม่อยู่ ขณะที่ ‘วัชระพล’ จาก พท. ยันเพื่อไทยนั่งเต็มห้อง โอดไม่เคยเป็นพระเอก เป็นผู้ร้ายตลอด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่… พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน กมธ. โดยเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ทั้งนี้ การพิจารณาเรียงตามมาตรา โดยการลงมติในมาตรา 2 ใช้เวลาเกือบ 30 นาที ในการรอสมาชิกมาเป็นองค์ประชุม ซึ่งต้องใช้องค์ประชุม 247 เสียง จน นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ขอให้พักการประชุม 1 ชั่วโมง เนื่องจากยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการหลายคณะ
นายฉลาดจึงให้รอ และให้ตามเพื่อนสมาชิกมา พร้อมระบุว่า ผมนั่งดูอยู่ พี่น้องประชาชนดูข่าวอยู่ว่าเก้าอี้เราเยอะ หรือว่าเก้าอี้มากกว่า ส.ส. หรือ ส.ส.มากกว่าเก้าอี้ และการประชุมเรามีเวลา 29-30 ต.ค.ก็ปิดสมัยประชุม ถ้าทุกพรรคการเมืองประสานว่าจะเร่งรัดออกกฎหมายที่มีความสำคัญ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไม่ขัดข้อง เพราะสภามีเวลาน้อย ควรทำงานให้คุ้มกับภาษีประชาชน จึงขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกด้วย
ทำให้นายกฤดิทัชลุกขึ้นกล่าวว่า วันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายสำคัญ ถ้าสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมไม่แสดงเป็นองค์ประชุม ขอให้นับองค์ประชุมแล้วเปิดเผยรายชื่ออกมาเลยว่ามีใครบ้างที่ไม่มีประชุมในวันนี้ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ เชื่อว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไป 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมต่อไปได้ หากทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะรอสมาชิก ที่ประชุมยังถกเถียงกันอยู่ถึงการเป็นองค์ประชุม โดย ส.ส.พรรคภูมิใจไทยขอให้ใช้ความอดทน โดยพรรคภูมใจไทยจะเป็นองค์ประชุม ขณะที่ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทยและ รมช.คมนาคม กล่าวว่า กฎหมายนี้เสนอเข้ามาในสภานานแล้ว แต่ไม่ได้รับการบรรจุวาระการประชุม วันนี้เป็นโอกาสที่ดีในความเห็นส่วนตัวว่าจะต้องให้สมาชิกในห้องอดทนรอแค่ไหน ถ้าไม่ครบก็ประกาศมาเลยว่าไม่ครบ จะได้รูู้ไปเลยว่าใครที่สนับสนุน ใครที่ไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ รอไปอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆ ทำไมต้องมาอดทนรอ ประกาศออกมาเลย ปิดประชุมก็ปิดไปเลย
ทำให้ นายวัชระพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พวกตนไม่เคยเป็นพระเอกอยู่แล้ว อย่างไรพวกตนก็เป็นผู้ร้ายมาตลอด ไม่ว่าจะอย่างไรก็โดนว่า ยืนยันว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาล พวกตนก็ยังปฏิบัติอย่างนี้เช่นเคย และที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันราบรื่นมาตลอด วันนี้พวกตนก็ตั้งใจมา แม้จะไม่เห็นด้วย หากถามว่าจะให้พวกตนอยู่อย่ามีตัวตน หรือไร้ตัวตนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยืนยันสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั่งกันอยู่ครบ
สุดท้ายใช้เวลารอองค์ประชุมเกือบ 1 ชั่วโมง ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนจำนวน 251 เสียง ทำให้การประชุมดำเนินการต่อไปได้ โดยเห็นชอบมาตรา 2 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 241 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนน 10 เสียง