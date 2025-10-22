มัลลิกา แจ้ง บก.สอท.1 ถูกเพจปลอมชื่อ ดร.มัลลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์ หลอกสมัครสมาชิก แจกไอโฟน

มัลลิกา โร่แจ้ง บก.สอท.1 หลังถูกเพจปลอมชื่อ ดร.มัลลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์ สมัครสมาชิกหลอกแจกไอโฟน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 กรณีถูกเพจเฟซบุ๊กหนึ่งนำชื่อไปอ้างจัดกิจกรรม “แจกไอโฟน” และรับสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน
นางมัลลิกา กล่าวว่า เมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา ตนได้เห็นเพจเฟซบุ๊กหนึ่งใช้ชื่อว่า “ดร.มัลลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์” ซึ่งเป็นชื่อช่องและรายการของตนบนยูทูบ พร้อมรูปภาพของตนเอง โดยมีการโพสต์ข้อความว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกผู้สนับสนุน แจกจริงไม่ดราม่า เพียงสมัครรายเดือนหรือรายปี เมื่อสมาชิกครบ 10,000 คน แจก iPhone 17 ทันที”
โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวง และขอยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใด
วันนี้จึงมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.1 เพื่อให้ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
เนื่องจากคดีนี้ไม่เพียงแต่ตนถูกแอบอ้างชื่อ แต่ยังมีประชาชนที่หลงเชื่อสมัครสมาชิกแล้ว เบื้องต้นทราบว่ามีประมาณ 3-4 ราย เสียค่าสมัครขั้นต่ำคนละราว 35 บาท
นางมัลลิกากล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังมีข่าวว่าตนจะมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่
ก็มีบุคคลรายหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้แอบอ้าง ติดต่อมาชี้แจงว่า “ไม่ได้มีเจตนาจะปลอมแปลง” แต่ตนยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างสืบสวนในข้อหาหลอกลวงประชาชน
ทั้งนี้ อยากฝากเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ เพราะคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือโอนเงินใด ๆ