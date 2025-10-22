ศาลรธน. ชี้กม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่ง แส จิ้นเจียง กลับจีน ได้
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของ นายแส จิ้นเจียง หรือ SHE Zhijiang ในคดีหมายเลขดำที่ ผด 1/2567 หมายเลขแดงที่ 3494/2568 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 19 และมาตรา 21 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 29 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องขอเป็นบุคคลต่างด้าว แต่ได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 วรรคหนึ่ง จึงมีสิทธิที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ประเด็นที่หนึ่งพ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
ประเด็นที่สอง พ.ร.บ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม และมาตรา 29 วรรคสอง
ประเด็นที่สาม พ.ร.บ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรคสาม ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาได้มีคำสั่ง ในคดี ที่พนักงานอัยการ สำนักงานต่าง ประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ส่งตัว นาย แส จิ้นเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไป ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม คำร้องขอของรัฐบาลจีน โดย นายแส จิ้นเจียง ถูกกล่าวหาว่าเปิด เว็บไซต์การพนัน รวมทั้งบ่อนกาสิโน ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความเสียหายมากกว่า 150 ล้าน หยวน หรือประมาณกว่า 700 ล้านบาท