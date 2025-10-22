ศาลรธน. นัดไต่สวนพยาน ปมส.ว.ร้อง ภูมิธรรม-ทวี ขาดคุณสมบัติรมต. เหตุทำคดีฮั้ว

ศาลรธน. สั่งไต่สวนพยานบุคคลกรณี ‘ภูมิธรรม-ทวี’ ใช้อำนาจแทรกแซงการสอบคดีเลือก ส.ว.โดยไม่ชอบ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมพิจารณาคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) แลละ (5) หรือไม่
ตามที่สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภา โดยกล่าวอ้างว่า การที่นายภูมิธรรม เวชยชัย และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นการกลั่นแกล้ง กดดัน ข่มขู่ และครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรม จึงถือได้ว่า ทั้ง นายภูมิธรรมและ พ.ต.อ.ทวี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ให้มีการไต่สวนพยานบุคคล โดยศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดประเด็นและพยานบุคคลที่จะไต่สวนในการประชุมครั้งต่อไป