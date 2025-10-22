ภูมิใจไทย เปิดตัว 3 ผู้สมัคร ทรงศักดิ์ ประกาศลั่น กวาด 150 ส.ส. หนองคายเหมายกจังหวัด 

“ทรงศักดิ์” ต้อนรับ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย – ตราด สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นพ.มารุต มัสยวาณิช แกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ หรือ ผู้การเต๋อ เขต 1 ทพญ.จิดาภา สุนทรธนากุล เขต 2 ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
นอกจากนี้ นายศุภชัย โพธิ์สุ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ได้นำ นายเจริญ ชลาลัย เจ้าของท่าเทียบเรือชลาลัย จ.ตราด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตราด มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย อีกด้วย
ด้าน นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า พล.ต.ท.ไพศาล อยู่พื้นที่ จ.หนองคายมา 10 กว่าปีแล้ว ส่วนทพญ.จิดาภาอยู่กับพรรคและทำกิจกรรมกับพรรคมาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่า จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะได้ยกจังหวัดอย่างแน่นอน และเชื่อว่า ในพื้นที่ถ้าผู้สมัครมีแนวทางการทำงานเดียวกันกับพรรค จะทำให้ในพื้นที่ได้ประโยชน์ ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ ส.ส.กว่า 150 คน