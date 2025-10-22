ปคม. เร่ง จัดทำทิปรีพอร์ตค้ามนุษย์ ธรรมนัส ขอทุกฝ่ายร่วมแก้สแกมเมอร์ วอน สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)ครั้งที่ 3/2568 ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2568 (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) และการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ โดยมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ให้รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2025 (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานำไปสู่การปฏิบัติ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อไป 2.มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) ฉบับปรับปรุง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป และให้รายงานคณะกรรมการ ปคม.รับทราบ
3.ให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษากรณีประเทศอื่น เช่น ประเทศที่ได้รับการจัดระดับในกลุ่ม Tier 1
ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2025 (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการของประเทศไทย 4. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ หรือ สแกมเมอร์ อย่างจริงจัง เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ วันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์
“ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่ จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม โดยขอให้กรรมการทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ ที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาปราบปรามอย่างจริงจัง ซึ่งประชาชนไม่ควรตกเป็นเครื่องมือ หรือเป็นเหยื่อ และไม่ควรนำประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ ขอให้รัฐบาลช่วยกันสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศมหาอำนาจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ เช่น คำพูดที่ชอบใช้คำว่า “จีนเทา” ซึ่งเป็นวลีภาษาที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทำให้ซบเซา รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไปยังประเทศจีน กระทบถึงภาคเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการปราบปรามและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้”