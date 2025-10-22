จาตุรนต์-จุลพันธ์ มาแรง ส.ส.เพื่อไทยโยนชื่อ ยันเหมาะสม แคนดิเดตหัวหน้าพรรค

ส.ส.คุยชื่อ “จาตุรนต์-จุลพันธ์” จ่อแคนดิเดตหัวหน้าพรรค พท.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า สำหรับรายชื่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ที่จะมาแทน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคนั้น ขณะนี้ทางพรรคยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการว่าจะผลักดันใครขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยหยิบยกชื่อมาพูดคุยกันตอนนี้มี 2 รายชื่อ คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีความโดดเด่นเรื่องหลักการประชาธิปไตย และ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีต รมช.คลังและ ส.ส.เชียงใหม่ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการเป็นคนรุ่นใหม่