วราวุธ เรียกถก 10 ส.ส. ยันชัดยังเป็น หน.ชาติไทยพัฒนา โต้ข่าวซบพท. หลังอิ๊งค์ไขก๊อก

“วราวุธ” โต้ข่าวลือ ย้ายเข้าเพื่อไทย หลังอุ้งอิ้งลาออก ลั่น “ผมยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา” เปิด ไทม์ไลน์ เตรียมเลือกตั้ง นัดประชุม กก.บห. – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 18 / 2568 ว่า เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 และ 33 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีการรายงานกิจการด้านนิติบัญญัติของสมาชิกพรรค อาทิ ญัตติ กระทู้และร่างกฎหมายต่างๆที่เตรียมจะเสนอต่อสภา และได้นัดประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ และจะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13 ธันวาคม เพื่อเตรียมตัวเข้า สู่การเลือกตั้ง เกี่ยวกับการจัดหาคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพรรคชาติไทยพัฒนา รวมถึงในที่ประชุมเรายังมีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์การเมืองทั่วไป ปัจจุบัน ดังนั้น สะท้อนให้เห็นว่า วันนี้พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้ง 10 คน เรายังเหนียวแน่น อยู่ด้วยกัน การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนายังดำรงอยู่
“ต่อกระแสข่าวลือกรณี น.ส.แพทองธาร ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วมีชื่อวราวุธ จะไปเป็นหัวหน้าพรรคแทนนั้น ขอเรียนว่า ต้องให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยด้วย และผมเองก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ ดังนั้น การที่มีข่าวเช่นนี้ออกมาไม่เป็นประโยชน์สำหรับใคร และเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นข่าวนี้ไม่เป็นความจริง เพราะแต่ละพรรคการเมืองมีแนวทางและมีข้อบังคับพรรคที่จะต้องดำเนินการไม่ใช่อยู่ๆจะเอาคนนั้นคนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคได้“ นายวราวุธ กล่าว