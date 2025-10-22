ปธ.ชิงปิดประชุม หนีสภาล่ม หลังยื้อต่อไม่ไหว ทุลักทุกเล กว่าจะครบโหวต แต่ละมาตรา

“ฉลาด” ปธ.ชิงปิดประชุม หนีสภาล่ม หลังยื้อต่อไม่ไหว ขณะที่ กม.เลือกสมาชิกท้องถิ่น กว่าจะผ่าน แบบทุลักทุกเล 6 มาตราใช้เวลา กว่า 3ชม.ครึ่ง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แม้จะผ่านมาตรา 2 ไปได้ แต่ในมาตราต่อมา ยังเป็นไปด้วยความทุลักทุเล การแสดงตนเป็นองค์ประชุมในแต่ละมาตรา ต้องเสียเวลารอองค์ประชุมนานประมาณ 20-30 นาที และแต่ละมาตรา มีองค์ประชุมเกินจาก 247 เสียง เพียง 1-3 เสียงเท่านั้น กว่าจะลงมติครบ 6 มาตรา ในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้
โดยที่ประชุมผ่านความเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 236เสียง ไม่เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 7 เสียง เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งใช้วลาพิจารณานานกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
จากนั้นเวลา 14.40น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่… พ.ศ…. วาระ2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญฯพิจารณาเสร็จ มีจำนวน 4 มาตรา โดยสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมบางตาเหมือนเดิม เมื่อพิจารณามาถึงมาตรา2 ภายหลังจากที่กมธ.ฯชี้แจงเนื้อหาสาระมาตราดังกล่าวเสร็จแล้ว
นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2 ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม เมื่อผ่านไป 3 นาที ยังไม่มีทีท่าว่า สมาชิกจะครบองค์ประชุม นายฉลาดจึงแจ้งว่า วันนี้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วในกาประชุม ขอบคุณสมาชิกทุกคน ขอปิดประชุมในเวลา 15.10น.