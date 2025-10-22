ทนายดัง เปิดข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลัง เขียนเงื่อนไขชัด หากเลิกล้ม ให้ทรัพย์สินตกเป็นของ มูลนิธิธรรมนัสฯ

ทนายดัง เปิดข้อบังคับ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ชี้ หากเลิกล้ม ทรัพย์สินตกเป็นของ มูลนิธิธรรมนัสฯ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ทั้งนี้ เอกสารยังระบุว่า ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งยังระบุ การสิ้นสุดของมูลนิธิ นอกจากที่กฎหมายระบุไว้แล้ว ยังมีเหตุให้มูลนิธิสิ้นสุดลง โดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิก ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ เมื่อกรรมการ 2 ใน 3 มีมติเลิก , เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด