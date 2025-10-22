อนุทิน ยันไม่ตั้งแล้ว รมช.คลัง แทน วรภัค ขอบคุณสปิริต ลาออกคิดถึงภาพรวม ปัดกดดัน

“อนุทิน” ขอบคุณ “วรภัค” แสดงสปิริต วลาออก หลังคิดถึงภาพรวม ยันไม่ได้กดดัน และไม่ตั้งใครแทนเพราะเวลาจำกัด ไม่ยึดเป็นบรรทัดฐานดูเป็นกรณีไป
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ได้มาแจ้งก่อนหรือไม่ ว่ายังไม่ได้คุยกัน ตนได้รับจดหมายชี้แจงจากนายวรภัคมา 3 แผ่น พร้อมกับชูเอกสารดังกล่าวให้สื่อมวลชนเห็น ก่อนกล่าวว่า เดี๋ยวจะอ่านในรถ เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้แจ้งให้นายวรภัค ทำรายงานเข้ามา แต่เมื่อสักครู่ทราบนายวรภัค ได้แถลงข่าว และแจ้งว่าจะลาออก ก็เสียดาย เดี๋ยวคงจะโทรหา แต่ต้องขอบคุณนายวรภัค ที่แสดงสปิริต และที่คุยกันวันที่ 21 ตุลาคม นายวรภัค ก็ไม่ได้ มีการปรารภอะไร
เมื่อถามว่า ยืนยันไม่ได้กดดันให้ นายวรภัคลาออกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครกดดัน นายวรภัค คงคิดถึงภาพรวม ตนรู้จักท่านมาหลายปีเป็นเพื่อนกันพอเห็นสไตล์การทำงาน
เมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีรัฐมนตรีมีสปิริตคิดถึงองค์รวม เพราะตอนนี้จะถือว่าท่านมีความผิดก็ไม่ได้ แต่พอมีการกล่าวหาเช่นนี้มาท่านก็แสดงสปิริต
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมมาแทนที่ นายวรภัค หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ตั้งใคร เวลาเรามีจำกัด 31 มกราคม 2569 ยุบสภาฯเชื่อว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง สามารถบริหารงานได้ เราก็ช่วยกันบริหาร
เมื่อถามว่า กรณีของนายวรภัค จะเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีคนอื่นที่มีข้อครหาแบบนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเรื่อง
เมื่อถามอีก ว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีรัฐมนตรีคนถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่กังวล อย่างที่บอกตอนแต่งตั้งรัฐมนตรีเราตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้วถ้าใครมีประวัติที่ถูกดำเนินคดีเราก็ไม่ตั้ง
เมื่อถามว่า กังวลจะมีการร้องเรียนตามหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลอะไร
เมื่อถามย้ำว่า ก่อนแต่งตั้งนายวรภัค เป็นรัฐมนตรี ได้มีเสียงทักท้วงหรือไม่ และกังวลจะมีการร้องย้อนหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครทักท้วง และไม่กังวลอะไร