เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 24 ตุลาคม 2568
●…เดินหน้าไปอีกหน่อย คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลือกประธาน โหวตให้ “ณัฐวุฒิ บัวประทุม” จากพรรคประชาชนเป็นประธาน ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ประกอบด้วย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 1 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ รองประธานคนที่ 2 นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เป็นรองประธานคนที่ 3 อนุสรณ์ แก้ววิเชียร ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ ขณะที่โฆษกกรรมาธิการ มี 4 คน ได้แก่ นรเศรษฐ์ ปรัชญากร
ส.ว. พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ เอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยดีเดย์เริ่มพิจารณา วันที่ 22 ตุลาคม จากนั้นจะนัดประชุมทุกพุธและพฤหัสบดี
●…การแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ขาดชื่อ “นิกร จำนง” จากพรรคชาติไทยพัฒนาไป จนสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุอะไร แต่เมื่อพลิกเอกสารพบว่า สภาได้ออกกฎ ข้อ 123 ระบุสรุปว่า การพิจารณาในวาระ 2 ให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวนไม่เกิน 49 คน และกรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา…เท่ากับว่า คนที่เป็นกรรมาธิการต้องเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.เท่านั้น
●…โอ้โห โครงการคนละครึ่งพลัส ได้รับการขานรับกันอย่างล้นหลาม เพียงวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน 20 ล้านสิทธิ ใช้เวลาแค่ 10 ชั่วโมงทุกสิทธิก็ถูกจองไปหมด แม้จะมีเหลือคืนระดับ 5 แสนสิทธิ แต่วันรุ่งขึ้นทุกสิทธิก็หมดเกลี้ยง ทำให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯ และทีมงานปลื้ม เพราะคาดว่าเม็ดเงินที่แจกให้ใช้คนละ 2,000 หรือ 2,400 บาทนั้น จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เติมตัวเลขไปในจีดีพีช่วงปลายปีนี้ได้
●…ถือเป็นช่วงที่ภูมิใจไทยทำอะไรก็ได้เฮ เมื่อผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ปรากฏออกมาว่า ชาวบ้านเทคะแนนให้ “วิสุดา วิเชียรศิลป์” ลูกสาว ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ชนะเหนือกว่า “พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช” ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกว่าหมื่นคะแนน สร้างขวัญกำลังใจให้พลพรรคภูมิใจไทยฮึกเหิม ถึงกับมีกระแสข่าวว่า นายกฯอนุทินอาจยุบสภาก่อนกำหนด 31 มกราคม 2569 ก็ได้ และเมื่อสื่อสอบถามนายกฯได้ตอบว่า “อะไรก็เกิดขึ้นได้”
●…เรื่องที่เงียบหายคือคดีฮั้วเลือก ส.ว. ที่เดิมทีดูเหมือนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเน้นย้ำเร่งรัด กำหนดว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะเห็นผล แต่พอเข้าสู่รัฐบาลภูมิใจไทย ดูเหมือนกำหนดการดำเนินคดีจะไม่มีความคืบหน้าตกเป็นภารกิจของกลุ่ม ส.ว.สำรอง ที่ออกมาขับเคลื่อนผลักดัน พุ่งเป้าไปที่ กกต. ไม่รู้ว่าท้ายสุด กระบวนการตรวจสอบที่ทำมาจะส่งผลอย่างไร
●…กลิ่นอายการเลือกตั้งโชยมาให้ได้สัมผัส พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มตื่นตัวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง พรรคประชาธิปัตย์ เลือก “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นหัวหน้าพรรค เพื่อกอบกู้สถานการณ์วิกฤตของพรรค มี “ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์” เป็นเลขาธิการฯ ประชุมแกนนำเร่งวางนโยบาย และเฟ้นหาผู้สมัคร ส.ส.เป็นการด่วน ขณะที่บิ๊กป้อม “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็เชิญ “พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” นั่งประธานที่ปรึกษาพรรค สู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
●…ปัญหาสแกมเมอร์กำลังบานปลาย เหตุเพราะรัฐปล่อยให้กำเริบเสิบสาน กอบโกยบนความทรมานของมนุษย์ สูบดูดเอาทรัพย์สมบัติของคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติไปบำเรอความสุขเฉพาะพวกพ้อง ถึงเวลาที่จะกระชากหน้ากากพวกจอมปลอม เอาความจริงมาตีแผ่ว่าใครเป็นหัวโจก เป็นเครือข่ายของขบวนการอาชญากรรมนี้ หวังว่าชุดปฏิบัติใหญ่ที่นายกฯอนุทินนั่งแป้นประธาน จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง
นิวรอน