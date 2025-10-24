การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 24 ตุลาคม 2568

●…เดินหน้าไปอีกหน่อย คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลือกประธาน โหวตให้ “ณัฐวุฒิ บัวประทุม” จากพรรคประชาชนเป็นประธาน ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ประกอบด้วย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 1 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ รองประธานคนที่ 2 นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เป็นรองประธานคนที่ 3 อนุสรณ์ แก้ววิเชียร ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ ขณะที่โฆษกกรรมาธิการ มี 4 คน ได้แก่ นรเศรษฐ์ ปรัชญากร
ส.ว. พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ เอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยดีเดย์เริ่มพิจารณา วันที่ 22 ตุลาคม จากนั้นจะนัดประชุมทุกพุธและพฤหัสบดี

●…การแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ขาดชื่อ “นิกร จำนง” จากพรรคชาติไทยพัฒนาไป จนสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุอะไร แต่เมื่อพลิกเอกสารพบว่า สภาได้ออกกฎ ข้อ 123 ระบุสรุปว่า การพิจารณาในวาระ 2 ให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวนไม่เกิน 49 คน และกรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา…เท่ากับว่า คนที่เป็นกรรมาธิการต้องเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.เท่านั้น

●…โอ้โห โครงการคนละครึ่งพลัส ได้รับการขานรับกันอย่างล้นหลาม เพียงวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน 20 ล้านสิทธิ ใช้เวลาแค่ 10 ชั่วโมงทุกสิทธิก็ถูกจองไปหมด แม้จะมีเหลือคืนระดับ 5 แสนสิทธิ แต่วันรุ่งขึ้นทุกสิทธิก็หมดเกลี้ยง ทำให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯ และทีมงานปลื้ม เพราะคาดว่าเม็ดเงินที่แจกให้ใช้คนละ 2,000 หรือ 2,400 บาทนั้น จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เติมตัวเลขไปในจีดีพีช่วงปลายปีนี้ได้

●…ถือเป็นช่วงที่ภูมิใจไทยทำอะไรก็ได้เฮ เมื่อผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ปรากฏออกมาว่า ชาวบ้านเทคะแนนให้ “วิสุดา วิเชียรศิลป์” ลูกสาว ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ชนะเหนือกว่า “พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช” ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกว่าหมื่นคะแนน สร้างขวัญกำลังใจให้พลพรรคภูมิใจไทยฮึกเหิม ถึงกับมีกระแสข่าวว่า นายกฯอนุทินอาจยุบสภาก่อนกำหนด 31 มกราคม 2569 ก็ได้ และเมื่อสื่อสอบถามนายกฯได้ตอบว่า “อะไรก็เกิดขึ้นได้”

●…เรื่องที่เงียบหายคือคดีฮั้วเลือก ส.ว. ที่เดิมทีดูเหมือนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเน้นย้ำเร่งรัด กำหนดว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะเห็นผล แต่พอเข้าสู่รัฐบาลภูมิใจไทย ดูเหมือนกำหนดการดำเนินคดีจะไม่มีความคืบหน้าตกเป็นภารกิจของกลุ่ม ส.ว.สำรอง ที่ออกมาขับเคลื่อนผลักดัน พุ่งเป้าไปที่ กกต. ไม่รู้ว่าท้ายสุด กระบวนการตรวจสอบที่ทำมาจะส่งผลอย่างไร

●…กลิ่นอายการเลือกตั้งโชยมาให้ได้สัมผัส พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มตื่นตัวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง พรรคประชาธิปัตย์ เลือก “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นหัวหน้าพรรค เพื่อกอบกู้สถานการณ์วิกฤตของพรรค มี “ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์” เป็นเลขาธิการฯ ประชุมแกนนำเร่งวางนโยบาย และเฟ้นหาผู้สมัคร ส.ส.เป็นการด่วน ขณะที่บิ๊กป้อม “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็เชิญ “พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” นั่งประธานที่ปรึกษาพรรค สู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

●…ปัญหาสแกมเมอร์กำลังบานปลาย เหตุเพราะรัฐปล่อยให้กำเริบเสิบสาน กอบโกยบนความทรมานของมนุษย์ สูบดูดเอาทรัพย์สมบัติของคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติไปบำเรอความสุขเฉพาะพวกพ้อง ถึงเวลาที่จะกระชากหน้ากากพวกจอมปลอม เอาความจริงมาตีแผ่ว่าใครเป็นหัวโจก เป็นเครือข่ายของขบวนการอาชญากรรมนี้ หวังว่าชุดปฏิบัติใหญ่ที่นายกฯอนุทินนั่งแป้นประธาน จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง

นิวรอน

ปรับสูตรการคำนวณ – บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในงานประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39” โดยมี นงค์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม, ปาริฉัตร จันทร์อำไพ, อุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้ตรวจราชการกรม, อรทัย อิ่มสำราญ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และโรบิน ลี รอง ปธ.กก.และผจก.ทั่วไป โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ต้อนรับ ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เมื่อเร็วๆ นี้
ผนึกกำลัง – นพ.วิทยา วันเพ็ญ รอง กก.ผอ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสำนักงานแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย พล.ท.พญ.วิไล ชินสกุล ที่ปรึกษาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผนึกกำลังกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับประเทศ Update in Common Neck Pain 2025 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การดูแล “อาการปวดคอ” อย่างรอบด้าน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน อาทิ พ.อ.พิเศษ นพ.ธงพงษ์หาญยุทธ, ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ และ พ.อ.พิเศษ ศ.นพ.สุริยา ลือนาม ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้
มอบประสบการณ์ – บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ปธ.จนท.บห.พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โดยมี วุธว์ ธนิตติราภรณ์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์ ระดับ 2 ดาวมิชลิน ภายใต้แนวคิด A Mark of Legacy, Inspired by You โดยมีสองเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดัง เชฟชุมพล แจ้งไพร และเชฟเรียวกิ คาวาซากิ ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษแบบ 4-hand dinner เมื่อเร็วๆ นี้
ครบรอบ – เอกกร อัมบัส ผจก.ทั่วไป บจก.เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ผู้บริหารศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมยินดีแก่ วิชินี โอรพันธ์ ปธ.จนท.บห. คงศักดิ์ หาญแสวงสิน รอง ปธ.จนท.บห. และทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ รอง ปธ.จนท.บห. บมจ.ธนชาตประกันภัย ในโอกาสครบรอบ 28 ปี ธนชาตประกันภัย ปลอดภัยซื้อง่าย จ่ายครบ คุ้มครองทันที 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
ฉลองครบรอบ – วิเศษ สิงห์สัจจเทศ รอง ปธ.จนท.บห.และ ผจก.ทั่วไปแบรนด์ JASPAL บมจ.ยัสปาล จัดงาน
เปิดตัวแฟชั่นลิมิเต็ดคอลเล็กชั่น JASPAL x GODZILLA ในโอกาสครบรอบ 70 ปีอสูรยักษ์ “ก็อดซิลล่า” โดยเป็นการออกแบบเสื้อผ้าที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยและวัฒนธรรมป๊อประดับตำนาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าสาวกแฟนพันธุ์แท้ของก็อดซิลล่า อาทิ เอกราช มอญวัฒ, ดีเจเพชรจ้า และน้องไทก้า, ชินโตะ โอคุคาวะ, พิมพ์ พฤกษางกูร, สาวิตรี บัวยิ้ม และศิษฎิเศรษฐ์ เทียนทองดี ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้
เนรมิตฝาขวด – เดอะ โบทานิคอล เฮ้าส์: โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำในประเทศไทย คุณภาพญี่ปุ่นที่ได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อเนื่อง ภายใต้ บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) นำโดย วรรัช เอกอวัสดาพร เดินหน้าตอกย้ำ Brand Purpose ของโชกุบุสซึที่ต้องการสร้างสุขภาพผิว ที่ดีจากธรรมชาติ จับมือกับแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ของไทย PIPATCHARA นำโดย ภิพัชรา แก้วจินดา ในแคมเปญ Go Green Go Glam เนรมิตฝาขวดครีมอาบน้ำโชกุบุสซึที่ใช้แล้ว
ร่วมกันจัดงาน – นวมินทร์ ประสพเนตร ปธ.จนท.บห. บมจ.โมโน เน็กซ์ หรือ MONO, บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ปธ.จนท.ปฏิบัติการ, เนตรพนิต โพธารากุล ปธ.จนท.ฝ่ายผลิตรายการและ ผอ.สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 พร้อมด้วย วรพรรณ จันทร์เพ็ญ ปธ.จนท.การเงิน บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JAS ร่วมกันจัดงาน MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY โดยมี ธีร์ สีอัมพรโรจน์, สรกฤต ลัทธิธรรม ร่วมงาน พร้อมกับผู้ชมนับพัน เมื่อเร็วๆ นี้