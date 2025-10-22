ไอซ์ รักชนก จับตาสัมพันธ์ กัน-นัส ชี้สนิทก็บอกสนิท ทำไมต้องโกหกออกสื่อ
จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” นั้น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“งานแต่ง : นัสดังได้เพราะกัน ส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัสเราเกื้อกูล
ออกงาน : หน้าเฟซบุ๊กนัสมีกัน หน้าเฟซบุ๊กกันมีนัส ออกสื่อรักใคร่ ออกงานกระทรวงเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัส พี่ทำให้ผมผมก็อยากทำให้พี่ ให้ทุกคนปรมมือ แฮปปี้
การงาน : เคยทำมาหากินกับกองสลากที่ธรรมนัสได้ชื่อว่าเป็น 5 เสือ รับงานกระทรวงเกษตรประปราย
ให้สัมภาษณ์ : กัน-นัส ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้อง แต่รักกันเหมือนพี่น้อง ถ้ามีใครทำอะไรกันก็เหมือนทำนัสด้วย
จัดตั้งมูลนิธิ : ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิมอบให้ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ออกสรยุทธ์ : ไม่สนิท ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆ
ข้อสังเกต : การกระทำไม่สัมพันธ์กับคำพูด สนิทก็บอกสนิท ทำไมต้องโกหกออกอากาศ ทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง”