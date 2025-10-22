ทูตประศาสน์ เผยยังถกไม่จบ แจงประชุม JBC ไทย–กัมพูชา วันที่สองยืดเยื้อ

ทูตประศาสน์ ชี้แจงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ฝ่ายไทย หลังยังไม่สามารถปิดการประชุมได้ตามกำหนด
เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2568 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูตและที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ฝ่ายไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงภายหลังจากการประชุมในวันที่สอง ซึ่งเดิมมีกำหนดจะปิดประชุมในเวลา 16.30 น. แต่ได้ล่วงเลยเวลามาจนถึงเวลา 21:40 น ก็ยังไม่สามารถปิดการประชุมได้
นายประศาสน์เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเชิงลึกได้ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อกระทรวงการต่างประเทศก่อน พร้อมย้ำว่าการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยต่างฝ่ายต่างมีแนวทางและข้อเสนอของตนเอง
นายประศาสน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินงานในประเด็นที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการประสานงานระดับสูงของทั้งสองประเทศ ซึ่งยังมีรายละเอียดในบางหัวข้อที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในขณะนี้ พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเชิงลึกเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการภายในค่ำคืนนี้ และจะออกมาพบสื่ออีกครั้งแต่ก็ยังคงยืนยันว่า รายละเอียดยังไม่สามารถชี้แจงในเชิงลึกได้
นายประศาสน์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ เพราะการประชุมยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่เห็นใจสื่อมวลชนที่มาติดตามรอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งตามเดิมคาดว่าการประชุมน่าจะเสร็จประมาณช่วง 15.00 น. ซึ่งติดขัดกันหนักมาก จึงเพิ่งเสร็จประมาณช่วง 19.00 น. และตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารก่อนการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอยู่ คงอีก 15-30 นาทีค่อยจะลงนามกันได้ ต้องขอโทษทางสื่อมวลชน เพราะเราคิดว่ามีประเด็นหลัก 2-3 ประเด็นเพียงเท่านั้น จึงคิดว่าการประชุมน่าจะเสร็จช่วงประมาณ 15.00 น.
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นที่ติดขัดทำให้การประชุมเสร็จสิ้นล่าช้าคือประเด็นอะไร นายประศาสน์ กล่าวว่า ก็เป็นเรื่องที่คุยกันแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งคราวที่แล้วทั้งสองประเทศต่างฝ่ายต่างแถลงข่าวจึงเกิดปัญหาในการแถลงข่าวคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกัน มันก็เลยเกิดเรื่องวิวาทะกันไปมาพอสมควรทั้งนี้จึงตกลงกันว่าจะไม่แถลงข่าวในส่วนของรายละเอียดในการประชุม แต่จะแถลงข่าวว่าในการประชุมมีการหารือกันในเรื่องใดบ้าง และตนก็จะนำไปเสนอกับทางกระทรวงการต่างประเทศ และทางด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะนำไปเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ซึ่งรายละเอียดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจึงไม่สามารถนำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้ ซึ่งถ้าหากทางรัฐบาลเห็นชอบแล้วเราจึงค่อยแถลงข่าวต่อไป ทุกคนก็น่าจะเห็นสถานการณ์ในตอนนี้ว่ามีความละเอียดอ่อน
เมื่อถามว่าราบรื่นดีหรือไม่ นายประศาสน์ เผยว่า “ดีครับ เขาก็ตรงไปตรงมา ต่างฝ่ายก็มีแนวทางของตัวเอง ที่รับมาจากรัฐบาล ว่าจะให้พูดอย่างไรอะไรอย่างไรและมีท่าทีอย่างไร เราก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา” ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดในการประชุมเจบีซีแต่เนื่องจากรายละเอียดมันละเอียดอ่อนเราก็ต้องนำเรื่องไปคุยกับผู้ใหญ่ของเราและเขาก็จะต้องนำเรื่องไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของเขา”
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องที่ต้องคุยกัน นายประศาสน์ กล่าวว่า ก่อนมาเราก็ทราบอยู่แล้วเรื่องสำคัญคือบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว แค่นี้ และคุยกันในเรื่องการทำงานที่ผ่านมาว่าหลักเขตที่เราเจอจะทำอย่างไรต่อไป แต่รายละเอียดในหัวข้อมีมากกว่านี้ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามในเรื่องของการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา นายประศาสน์ กล่าวว่า “เดี๋ยวก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวการประชุมล่ม เดี๋ยวผมจะไม่ได้เซ็นเอกสาร”
ทั้งนี้ ตามกำหนดการเดิม จะประชุมเสร็จภายในเวลา 15.00 น. และมีการแถลงข่าวในเวลา 18.00 น. แต่เนื่องจากมีประเด็นรายละเอียดที่ต้องหารือกันอย่างรอบคอบ ทำให้ล่าช้าออกไปกว่า 4 ชั่วโมง