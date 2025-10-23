วรภัค แถลงไขก๊อกรมช.คลัง โต้พัวพันสแกมเมอร์ – ป้องรบ.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่กระทรวงการคลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีว่าการช่วยกระทรวงการคลัง แถลงกรณีถูกกล่าวหาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลกว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนผิดกฎหมาย ที่ผ่านมามีประสบการณ์ด้านการเงินธนาคารกว่า 30 ปี ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันการเงินระดับสูงทั้งไทยและต่างประเทศ ยืนยันไม่เคยทะเยอทะยานทางการเมือง เพียงแต่ต้องการใช้ความรู้เพื่อประเทศชาติ ที่กล่าวหาว่าเกี่ยวพันกลุ่มผิดกฎหมาย เอาชื่อตนไปโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ ขอชี้แจงว่า เรื่องแรก ที่ว่าเกี่ยวข้องขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นในกัมพูชา ขอเรียนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชา หรือที่ไหนในโลก พยายามโยง บีไอซีกรุ๊ป และบีไอซีแบงก์ แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบได้ เพราะไม่เคยไปยุ่ง เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม เคยพบกับผู้บริหาร นายยิมเลียก เคยพบจริง แต่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา การเอารูปไปใช้ไม่ทราบมาก่อน พอรู้ไปดูก็ไม่เจอแล้ว ส่วน เบนสมิธ รู้จัก เพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน วัยเดียวกัน รู้จักในฐานะผู้ปกครอง แต่ไม่รู้เรื่องธุรกิจ
นายวรภัค กล่าวว่า ข้อที่ 2 ว่าเป็นนอมินี ฟินันเซียไซรัส เคยเป็นผู้บริหารฟินนันซ่า ในอดีตแวดวงที่อยู่ ดูแลเรื่องวาณิชธนกิจ ปี 2564 มีผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้น 29% เห็นว่าเป็นโอกาส ซื้อถูกกฎหมาย เห็นเป็นโอกาสซื้อหุ้นราคาเหมาะสม สร้างความเติบโต มีราคาดีในอนาคต มีผู้สนับสนุนทางการเงิน ทั้งธนาคารเห็นว่าคุ้มความเสี่ยง การกู้เงินมาซื้อหุ้นมีอนาคต ใช้เงินไม่กี่ร้อยล้าน สามารถคอนโทรลบริษัทที่มีมาร์เก็ตแชร์ลำดับ 2 หลังจากซื้อมาก็ตั้งบริษัทฟิวกริม ฟินันซ่า ถือหุ้น 60/40 มาซื้อหุ้น 29% ของฟินันเซียไซรัส และทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ มีวงเงิน 2 ส่วน เพราะนอกจากซื้อหุ้น ต้องเตรียมทำคำเสนอซื้อ ได้เงินกู้จาก แคปิทัลเอเชียอิสเวิร์สเมนต์ ดูแลโดยรัฐบาลสิงคโปร์ และบีไอซี แบงก์ ลาว ดูแลโดยนักธุรกิจลาว แต่ในที่สุดไม่มีการกู้เงิน เพราะไม่มีใครขายหุ้น
นายวรภัค กล่าวว่า ส่วนจะเกี่ยวพันกับบีไอซี กัมพูชาหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ทราบว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ของกัมพูชา มีอัปสราโฮลดิ้งถือ 99% ยิมเลียก ถือ 1% หลังจากถือหุ้นก็ปรับโครงสร้าง จ้างแมคเคนซี่เป็นที่ปรึกษา ปรับองค์กรเป็นดิจิทัล แต่การปรับปรุงองค์กรไม่เร็ว ปี 67 ก็ขายหุ้นให้คุณช่วงชัย หุ้นส่วนเดิม และลาออกจากกรรมการทุกตำแหน่ง และไม่ได้เกี่ยวข้องการบริหารบริษัทฟินันเซีย ส่วนคุณช่วงชัยทำอะไร ก็ไม่ได้ติดตามข่าว การที่บุคคลใดจะเอาชื่อตนในอดีตไปเกี่ยวพัน หรือมโนทึกทักว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ ไม่จริง กล่าวหาภรรยาว่ารับผลประโยชน์เป็นคริปโทหลายล้านเหรียญ ไม่มีบัญชี ไม่เกี่ยวข้อง ถึงวันนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปได้เร็วกว่าที่คาด ป่านนี้หุ้นตัวนี้ตนกำไรเยอะ เพราะอดีตทำกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
นายวรภัคกล่าวว่า 3.ขอชี้แจงจุดยืน ปฏิเสธข้อใส่ร้ายป้ายสียืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ มีประวัติทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอนนี้ทำงานที่กระทรวงการคลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการที่ทำงานร่วมกันก็ยืนยันได้ ต่อจากนี้จะสงวนสิทธิดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนให้ข้อมูลเท็จ พร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ตนใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวตลอด เครดิตการ์ดใบเดียว ธนาคารก็ของกรุงไทยเป็นหลัก พร้อมให้ตรวจสอบ ไม่มีอะไรต้องปิดบัง จะยืนหยัดในความจริง ปกป้องชื่อเสียงส่วนบุคคล และตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย ยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทำงานมา 30 ปีอยู่บนหลักสุจริตโปร่งใส
“ท้ายสุดผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ข้อจำกัดของเวลารัฐบาลนี้มีค่อนข้างน้อยและความคาดหวังของประชาชน เจอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะบอกว่าพี่ต้องไปเจอชาวบ้านลงพื้นที่ เห็นหน้าชาวบ้านจะรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้น ฟังครั้งแรกขนลุก จากนี้้ต้องใช้เวลาไปสู้คดี จึงจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไม่ให้กระทบรัฐบาล ไม่เปิดช่องให้นำเรื่องส่วนตัวกระทบรัฐบาล” นายวรภัค กล่าว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายวรภัคลาออกจากตำแหน่ง ได้มาแจ้งก่อนหรือไม่ว่า ยังไม่ได้คุยกัน ตนได้รับจดหมายชี้แจงจากนายวรภัคมา 3 แผ่น พร้อมกับชูเอกสารดังกล่าวให้สื่อมวลชนเห็น ก่อนกล่าวว่า เดี๋ยวจะอ่านในรถ เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้แจ้งให้นายวรภัค ทำรายงานเข้ามา แต่เมื่อสักครู่ทราบนายวรภัค ได้แถลงข่าว และแจ้งว่าจะลาออก ก็เสียดาย เดี๋ยวคงจะโทรหา แต่ต้องขอบคุณนายวรภัค ที่แสดงสปิริต และที่คุยกันวันที่ 21 ตุลาคม นายวรภัค ก็ไม่ได้ มีการปรารภอะไร เมื่อถามว่า ยืนยันไม่ได้กดดันให้ นายวรภัคลาออกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครกดดัน นายวรภัคคงคิดถึงภาพรวม ตนรู้จักท่านมาหลายปีเป็นเพื่อนกันพอเห็นสไตล์การทำงาน เมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีรัฐมนตรีมีสปิริตคิดถึงองค์รวม เพราะตอนนี้จะถือว่าท่านมีความผิดก็ไม่ได้ แต่พอมีการกล่าวหาเช่นนี้มาท่านก็แสดงสปิริต
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมมาแทนที่ นายวรภัค หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ตั้งใคร เวลาเรามีจำกัด 31 มกราคม 2569 ยุบสภาฯเชื่อว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง สามารถบริหารงานได้ เราก็ช่วยกันบริหารเมื่อถามว่า กรณีของนายวรภัคจะเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีคนอื่นที่มีข้อครหาแบบนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเรื่อง เมื่อถามอีกว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีรัฐมนตรีคนถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่กังวล อย่างที่บอกตอนแต่งตั้งรัฐมนตรีเราตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้วถ้าใครมีประวัติที่ถูกดำเนินคดีเราก็ไม่ตั้ง เมื่อถามว่า กังวลจะมีการร้องเรียนตามหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลอะไร เมื่อถามย้ำว่า ก่อนแต่งตั้งนายวรภัค เป็นรัฐมนตรี ได้มีเสียงทักท้วงหรือไม่ และกังวลจะมีการร้องย้อนหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครทักท้วง และไม่กังวลอะไร