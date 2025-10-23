นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ววางพวงมาลา จำนวน 2 พวง ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”
นอกจากนี้ ยังมีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมถึงตัวแทนจากพรรคการเมือง องค์กรอิสระ ร่วมวางพวงมาลาด้วย
จากนั้นเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา เฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง