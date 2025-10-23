อนุทิน เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมก่อนประชุมอาเซียน-เอเปค

‘อนุทิน’ เผยเรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ เตรียมพร้อมก่อนประชุมอาเซียน-เอเปค
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะดูว่าจะต้องไปเซ็นหรืออนุมัติอะไรหรือไม่ หรือมีอะไรขัดต่อระเบียบหรือไม่ ก็ต้องไปทบทวนดู
เมื่อถามว่า การลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอไปประชุมก่อน