คณะรมว.กลาโหมถึงเมเลย์แล้ว เตรียมหารือ 4 EYES ก่อนประชุมอย่างเป็นทางการ
เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย วันที่ 23 ตุลาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2/2568 โดยมีคณะผู้แทนไทยร่วมประกอบด้วย พล.อ.ธราพงศ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม ,พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ,นาย ปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ,นายบุญช่วย หอมยามเย็น ที่ปรึกษา ด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย ,นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ,พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา เสนาธิการทหาร ,พล.อชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก , พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ,พล.อ.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการทหารอากาศ ,พล.อ.สุระ สายอุบล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ,พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ท.จุมภฏ นุรักษ์เขต เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
โดยรมว.กลาโหม เปิดเผยก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียว่า มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ที่ทราบจากทางฝ่ายเลขานุการ พร้อมย้ำว่าไม่มีเรื่องใดที่น่ากังวลใจเหลืออีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะเดินทางไปคุยต่อให้แล้วเสร็จ
โดยในเวลา 10.00 น.จะมีการหารือระหว่างประธานทั้งสองฝ่าย หรือ “4 EYES” ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นทางการ และจะมีการลงนามบันทึกการประชุม เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนร่วมกันต่อไป
การประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นสำคัญ 4 เรื่องหลัก ได้แก่
1.การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน
2.การเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันในพื้นที่เสี่ยง
3.การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์
4.การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในจุดบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว
สำหรับการประชุม ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือด้านความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ มั่นคง และยั่งยืนร่วมกัน เพื่อความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศ