สุขุม ชี้โอกาส ‘ยุบสภา’ ยังน้อย ภท.เดินเกมได้จังหวะ พา ‘คนละครึ่งพลัส’ โกยแต้ม

สุขุม มอง คนละครึ่งพลัส พาภูมิใจไทยโกยแต้ม — ตอกย้ำแบรนด์ ‘พูดแล้วทำ’ ชี้โอกาสยุบสภายังน้อย
รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวการยุบสภาก่อนกำหนด ว่า มีโอกาสน้อยมาก เนื่องจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม แน่นอนว่าทางพรรคภูมิใจไทยมอนิเตอร์พรรคอื่นอยู่ตลอดเวลา หากมีความจริงจังในเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคภูมิใจไทยน่าจะเดินเกมก่อนแต่ถามว่าพรรคอื่นพร้อมหรือไม่
รศ.ดร.สุขุม ระบุว่า ในช่วงนี้ พรรคภูมิใจไทยถือเป็นพรรคที่เดินเกมทางการเมืองได้อย่างมีจังหวะ ด้วยการเก็บคะแนนเสียงจากนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่เพียงเปิดลงทะเบียนไม่กี่ชั่วโมงแรก ก็สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยอย่างมาก เพราะถึงแม้ไม่ใช่ผู้ริเริ่มแนวคิด แต่การลงมือทำ และผลลัพธ์ที่ประชาชนเห็นจริงในรัฐบาลนี้ กลับกลายเป็นแต้มทางการเมืองที่ชัดเจน
“ภาพประชาชนยืนต่อคิวลงทะเบียนหน้าธนาคาร หรือกดสิทธิ์ที่ตู้เอทีเอ็ม มันคือคะแนนทั้งนั้น” รศ.ดร.สุขุม กล่าว พร้อมชี้ว่า นโยบายอื่นๆ อย่าง การลดราคาพลังงาน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ พูดแล้วทำของพรรคภูมิใจไทย แม้จะมีประเด็นวิพากษ์ในเรื่องปัญหาชายแดนหรือปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ แต่คะแนนบวกในสายตาประชาชนยังมีมากกว่า
พร้อมกล่าวด้วยว่า ช่วงเวลานี้ พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสขยายฐานคะแนนต่อเนื่องจากนโยบายเล็กๆ ที่จะทยอยออกมาอีกในอนาคต ไม่มีความจำเป็นต้องรีบยุบสภา” เพราะทุกนโยบายที่เดินอยู่ขณะนี้ล้วนเป็น แต้มต่อทางการเมืองที่สะสมได้จริง ยกเว้นแต่ว่าฝ่ายค้านจะจับมือกันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมองมุมไหนก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้
“ตอนนี้ภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคตัวเลือก แต่เป็นพรรคแกนนำที่มีลุ้นติด 1 ใน 2 พรรคที่ได้คะแนน ส.ส. มากที่สุด” รศ.ดร.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย