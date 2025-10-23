เจี๊ยบ อมรัตน์ แฉ ทหารแนวหน้าถูกหักค่าเสบียง เผยกมธ.เรียกกองทัพ สอบของบริจาค-ให้อินฟลูฯเข้าพื้นที่
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ว่าทหารแนวหน้าได้ค่าเสบียงไม่ครบ โดนหักวันละ 10 บาท ระบุว่า “ร้องเรียนจากแนวหน้าบางจุดได้ ‘ค่าเสบียง’ ไม่ครบ โดนหักจาก 15 บาท/วัน เหลือเพียงวันละ 5 บาท
30 ต.ค.68 นี้ เอกราช อุดมอำนวย ส.ส.พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.ทหาร จึงขอเชิญกองทัพภาค 1 และ 2 เข้าชี้แจงเพื่อยืนยันอีกครั้งเรื่องการบริหารจัดส่งกำลังบำรุง
โดยมีเรื่องที่ กมธ.อยากทราบ
1.การบริหารจัดการสิ่งของที่รับบริจาคมาทำอย่างไร เพราะของบางส่วนเป็นยุทธภัณฑ์ ในบัญชีและนอกบัญชี
2.เรื่องอนุญาตให้อินฟลูเข้าพื้นที่สู้รบ”
ADVERTISMENT